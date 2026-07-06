Tras las críticas a Gianni Infantino y los cobros a favor de Messi, al otro lado de la cordillera ahora criticaron el cobro que le dio vida a los aztecas.

México quedó eliminado de la Copa del Mundo tras caer por 3-2 ante Inglaterra en su estadio. El partido tuvo polémica tras un penal con asistencia del VAR cobrado a favor de los locales, lo cual les dio vida para pelear el duelo.

Fue ahí cuando la prensa de Argentina saltó en plena transmisión y también en redes sociales. Mientras el grueso de críticas apuntan a Messi y el trato de la FIFA con los cobros arbitrales, los trasandinos se defendieron y apuntaron a los aztecas.

Siempre con la objetividad al relatar y comentar, la dupla de Mariano Closs y Diego Latorre estalló durante el duelo en Disney+. El narrador dijo que fue penalcito por el hecho de ser locales y Latorre derechamente afirmó que “es un penal inventado por el árbitro y por el VAR”.

El penal que enfureció a Argentina

México ganaba 3-1 y con llamado del VAR sudamericano, un cuestionado penal le dio vida a los aztecas para anotar el descuento. Eso hizo enfurecer a popular periodista que por años estuvo en el extinto Fox Sports Argentina.

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“¿Le van a regalar un penal a México? Llegan a darle ese mismo penal a la Argentina y te aseguro que hasta los extraterrestres en Júpiter salían a quejarse de la FIFA”, reclamó Walter Queijeiro.

El duelo de la recordada patada descendente ironizó y apuntó a ayudita arbitral hacia los aztecas. Su reclamo, de paso, apuntó a las críticas que ha recibido argentina por la misma situación.

Queijeiro y la jugada de la polémica.

Sin duda el Mundial 2026 ha dejado decisiones controvertidas, marcadas por el último perdonazo a Estados Unidos y el delantero Folarin Balogun. El ariete podrá jugar ante Bélgica pese a ser expulsado en el último duelo.