El ex arquero, hoy como comentarista, sumó una nueva polémica luego de disparar contra los críticos de la Albiceleste. Ya venía de dichos incendiarios contra Kylian Mbappé.

Argentina sigue viva en el Mundial 2026 después de una clasificación más que sufrida a los cuartos de final. Este martes la Albiceleste logró una remontada sobre la hora para vencer por 3 a 2 a Egipto, la que desató la locura y llevó a Sergio Goycochea a una salida de cadena brutal.

Después de ir dos goles abajo en el marcador y de un gol anulado lleno de polémica, el elenco de Lionel Messi lo dio vuelta para avanzar a la próxima ronda. Una actuación que el ex arquero aprovechó para repartir palos sin piedad a quienes han criticado a su país por todo lo que ha pasado con los arbitrajes desde Qatar 2022.

Su reacción ha generado un enorme debate en redes sociales, donde ya arrastraba un problema por cuestionar a Kylian Mbappé contra Paraguay cuando ha aplaudido la “picardía” de los trasandinos en el pasado. Sin duda un personaje que está jugando un partido aparte con los hinchas.

Sergio Goycochea se saca toda la bronca con los críticos de Argentina en el Mundial 2026

Las polémicas arbitrales que han favorecido a Argentina en los últimos partidos suman una más con lo ocurrido ante Egipto. La remontada trasandina se ve empañada por faltas que terminaron salvando a la Albiceleste y que parecen haber agotado la paciencia de Sergio Goycochea.

Argentina logró una sufrida remontada ante Egipto en el Mundial 2026 y Sergio Goycochea repartió palos como loco. Foto: Getty Images.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

Tras el pitazo final y en su rol de comentarista, el ex arquero valoró lo hecho por el plantel. “Ganó la Argentina un partido emocionalmente terrible. Lo ganó con tantas herramientas que demostró en este ciclo exitoso, con el corazón, porque nunca renunció a creer en sus virtudes ni jugar“.

Pero fue tras ello que Sergio Goycochea estalló contra los críticos de la Albiceleste. “Lo logró casi como una película cuando muchos, cuando muchos. Y lo repito: cuando muchos lo veían afuera de la Copa del Mundo y cuando muchos, lo vuelvo a repetir, cuando a muchos le hubiera causado mucha alegría ver a la Argentina irse de esta manera“.

ver también Épica remontada: Argentina vence a Egipto y clasifica a cuartos de final del Mundial 2026

En esa misma línea, el ex portero defendió con todo a Argentina de los cuestionamientos. “Acá está el campeón del mundo. No sé lo que pasará en el partido que viene, no sé lo que pasará con Suiza y Colombia, pero estoy orgulloso de estos jugadores porque jugaron como campeones del mundo”.

“Podrían haber ganado o perdido, pero jugaron como campeones del mundo. Aplausos, aplausos, aplausos y más aplausos para los actuales campeones del mundo que están ahí, después de dar vuelta un 2 a 0“, sentenció.

Encuesta¿Crees que hay arbitrajes a favor de Argentina? ¿Crees que hay arbitrajes a favor de Argentina? Ya votaron 0 personas

Sergio Goycochea refleja el sentir de Argentina ante la gran cantidad de dudas que han dejado las decisiones arbitrales en sus partidos. Si es cierto o no ya queda a criterio de cada uno, pero lo que está claro es que la Albiceleste una vez más se queda con un triunfo manchado por una polémica que se inclina a su favor.

Fecha y hora del próximo partido de Argentina en el Mundial 2026

Argentina consiguió la clasificación y ahora espera por su rival en los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste se verá las caras con el ganador del cruce entre Suiza y Colombia el próximo sábado 11 de julio a partir de las 21:00 horas.

ver también Suiza vs Colombia, Mundial 2026 – Resultado, minuto a minuto y dónde ver partido de octavos de final

En resumen, Argentina y el Mundial 2026