Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Argentina vs. Egipto: El único canal para ver EN VIVO y por TV el Mundial 2026 con Messi y Salah

Messi y Salah, serán los protagonistas del partido clave para llegar a cuartos de final.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Messi y Salah se enfrentarán, para llegar a cuartos de final del Mundial 2026.
© GeminiMessi y Salah se enfrentarán, para llegar a cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina y Egipto se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026, en duelo entre el vigente campeón del mundo y a una de las grandes sorpresas de la cita planetaria.

La Albiceleste llega tras ganar los cuatro partidos y buscará seguir con esa racha, con Lionel Messi como figura principal de los trasandinos. Mientras Egipto, vive su mejor actuación en una Copa del Mundo luego de avanzar invicto desde la fase de grupos, con Mohamed Salah como estrella.

Messi y Salah se enfrentan en un duelo de eliminación directa para llegar a cuartos de final – Getty

Messi y Salah se enfrentan en un duelo de eliminación directa para llegar a cuartos de final – Getty

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto?

Argentina enfrenta a Egipto este martes 7 de julio, desde las 12:00 hrs de Chile, en el Estadio de Atlanta, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

Partidos hoy del Mundial: el único que este martes 7 de julio transmite Chilevisión

ver también

Partidos hoy del Mundial: el único que este martes 7 de julio transmite Chilevisión

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…

  • Argentina vs. Egipto jugarán por dieciseisavos este martes 7 de julio.
  • El partido comenzará a las 12:00 horas de Chile en el Estadio de Atlanta, EE.UU.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
Lee también
Colombia vs. Suiza: Horario y dónde ver el Mundial 2026
Mundial 2026

Colombia vs. Suiza: Horario y dónde ver el Mundial 2026

Confirmado tras la eliminación: el fin de una exitosa era en Portugal
Mundial 2026

Confirmado tras la eliminación: el fin de una exitosa era en Portugal

¿Dónde ver a Colombia vs Suiza en el Mundial 2026 por TV y streaming?
Mundial 2026

¿Dónde ver a Colombia vs Suiza en el Mundial 2026 por TV y streaming?

Mundial 2026: el único partido que hoy transmite Chilevisión
Mundial 2026

Mundial 2026: el único partido que hoy transmite Chilevisión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo