Messi y Salah, serán los protagonistas del partido clave para llegar a cuartos de final.

Argentina y Egipto se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026, en duelo entre el vigente campeón del mundo y a una de las grandes sorpresas de la cita planetaria.

La Albiceleste llega tras ganar los cuatro partidos y buscará seguir con esa racha, con Lionel Messi como figura principal de los trasandinos. Mientras Egipto, vive su mejor actuación en una Copa del Mundo luego de avanzar invicto desde la fase de grupos, con Mohamed Salah como estrella.

Messi y Salah se enfrentan en un duelo de eliminación directa para llegar a cuartos de final – Getty

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto?

Argentina enfrenta a Egipto este martes 7 de julio, desde las 12:00 hrs de Chile , en el Estadio de Atlanta, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…