La cita planetaria comienza con un verdadero partidazo. Inicia el mes más lindo del planeta fútbol.

La Copa del Mundo ya está aquí y México ante Sudáfrica serán los encargados de abrir la competición más importante del planeta fútbol. Comienza el mes soñado de los fanáticos.

La cita planetaria por primera vez se realizará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Estos últimos serán los encargados de dar el vamos oficial a la competición, actuando en condición de local en el mítico Estadio Azteca, donde ya se jugaron las competiciones de 1970 y 1986.

¿Dónde ver a México vs Sudáfrica?

El partido podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports, mientras que por streaming estará disponible en DGO, Amazon Prime, Paramount +, Disney+, Dazn y CHV web.

¿A qué hora comienza el Mundial 2026?

El encuentro entre México y Sudáfrica será este jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La ceremonia de inauguración inicia a las 13:30 horas.

La presión para México

México es de esos países que siempre está en la Copa del Mundo, pero que rara vez es protagonista. Durante años se les cuestionó la dificultad que tenían para llegar superar los octavos de final, pero en Qatar 2022 la actuación fue peor al quedar eliminados en fase de grupos.

De la mano de Javier Aguirre, el Tricolor debe aprovechar la localía en esta cita planetaria y de una vez por todas, demostrar que están para mucho más que ser actores de reparto en torneos de esta envergadura. Como dijo el famosos Christian Martinoli, “esto no es la Copa de Oro”.

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México debuta ante Sudáfrica y ambos integran el grupo A, donde también comparten con Corea del Sur y República Checa. Este partido inaugural entre el Tricolor y los Bafana Bafana será la reedición de la apertura del torneo 2010, donde igualaron 1-1.