Mundial 2030 recibe una peculiar crítica desde España: "Es una mier..., que me gusta"

El Mundial 2030 sigue dando de que hablar, y lo cierto es que por ahora no parece que esté cerca de dejar de hacerlo. Así, una particular crítica cayó contra el torneo desde España, una de las tres sedes definitivas.

Fue el entrenador mexicano Javier Aguirre, que actualmente dirige al Mallorca y tiene un buen currículum en el balompié español, quien tuvo una peculiar manera de analizar lo que será la polémica Copa del Mundo en siete años más.

“Es una mierda, que me gusta”

El técnico mexicano Javier Aguirre, hoy en el Mallorca y de larga trayectoria en el fútbol español, fue contundente al ser consultado por la organización que se llevará a cabo en el Mundial 2030.

“Qué barbaridad. Pues a volar porque siempre voy a los Mundiales. Llevo como 10 o 12″, disparó de entrada Aguirre en conferencia de prensa. Y tras eso sorprendió.

“Este… a volar, a volar. Vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Es una mierda, que me gusta… digo yo, no sé. No sé”, complementó.

“Ya en Estados Unidos 94′ me parecía, este… te tocaba jugar en Nueva York y luego volabas a Pasadena, California. Mamita querida. Luego nos ensartaron…”, añade.

“Bueno, ahora hay tres. Viene en el siguiente Mundial: en Canadá, México y Estados Unidos. Ya dos nos parece un exceso, pero claro. Yo qué sé”, agregó.

“Pues aquí en Europa, yo qué sé, hoy mismo España y Marruecos. Pero la inauguración allá me parece…”, concluyó sin terminar la frase.

¿Dónde se jugará la Copa del Mundo del 2030?

Si bien, efectivamente, habrá tres juegos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, el grueso del torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos, según comunicó la FIFA.

¿Cómo se definirán los clasificados al Mundial 2030?

El ente rector del fútbol mundial detalla que para la Conmebol habrá tres cupos directos para este certamen, además de una media plaza para disputar el repechaje intercontinental.