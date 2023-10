El Mundial 2030 tiene la grande en todo el orbe. La FIFA dejó la escoba con la programación de la cita, que se jugará dentro de siete años en tres continentes y seis países, y ahora recibió una fuerte crítica desde Europa.

La sede principal de la subsiguiente Copa del Mundo será el Viejo Continente, y es justamente desde ahí de donde viene un ácido comentario en contra del desarrollo del torneo más importante del fútbol mundial.

Marco Rose, director técnico del RB Leipzig, sacó la voz tras la caída ante el Manchester City en Champions League y se refirió a este tema.

“Lo primero que he pensado es que los jugadores van a tener que viajar mucho, ¿o los grupos se jugarán en un mismo país? Como pueden ver, me surgen muchas dudas y me ha sorprendido mucho”, lanzó de entrada el alemán.

Tras eso destaca que la FIFA ha tenido “vueltas y más vueltas de tuerca, ocurrencia especial por aquí, algo diferente por allá y acabaremos jugando en el Everest, cuando alguien haga un campo allí y quiera explotarlo”.

En tono molesto, Rose lanzó que “siempre ha ido bien cuando un solo país ha organizado el Mundial, incluso dos. Austria y Alemania te pueden organizar bien una Eurocopa, pues las distancias son cortas”.

“Pero eso ya no importa y todavía vendrán más vueltas de tuerca. Entonces, mi primer pensamiento es que es una pena, incluso, una estupidez“, concluyó.

¿Dónde se jugará la Copa del Mundo del 2030?

Si bien, efectivamente, habrá tres juegos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, el grueso del torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos, según comunicó la FIFA.

¿Cómo se definirán los clasificados al Mundial 2030?

El ente rector del fútbol mundial detalla que para la Conmebol habrá tres cupos directos para este certamen, además de una media plaza para disputar el repechaje intercontinental.