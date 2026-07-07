Argentina se lo dio vuelta a Egipto y se mete en cuartos de final del Mundial tras estar eliminada hasta los 77' con dos goles de distancia. Tras el duelo Scaloni estaba tan emocionado que dio la entrevista más corta de su vida, entre lágrimas y voz quebrada.

La selección argentina está en cuartos de final del Mundial 2026 y sigue su camino con el afán del bicampeonato, pero no fue fácil. El triunfo por 3-2 contra Egipto, por los octavos, fue más que angustiante. Y por varios minutos La Albiceleste estuvo eliminada.

Hasta los 77′ Argentina todavía caía por 2-0 contra los africanos, lo que sentenciaba el adiós anticipado de Lionel Messi de su última Copa del Mundo.

Sin embargo, Cristian Romero descontó en los 78′ iniciando la agónica remontada. Messi puso el empate en los 82′ y Enzo Fernández evitó ir al alargue con el gol en los 90’+1.

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El llanto de Scaloni: termina breve entrevista tras agónico triunfo contra Egipto

Tras el pitazo final Lionel Messi rompió en llanto, pero lo del entrenador Lionel Scaloni no fue menor. El deté se puso frente a la cámara para la entrevista postpartido de la transmisión oficial y fue más exprés de lo acostumbrado.

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Scaloni apenas pudo hablar y muy emocionado estalló en lágrimas. La conversación duró nueve segundos y el adiestrador argentino se fue.

“No, no puedo hablar… lo siento. Estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Ya está, me tengo que ir de acá“, sentenció Scaloni en sus breves palabras con la voz quebrada.

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Sufriendo y con una angustiosa remontada relámpago, la emocionada Argentina de Messi y Sacaloni se mete en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, a la espera de Suiza o Colombia como rival.

Resumen:

-Mundial 2026: Argentina derrotó 3-2 a Egipto y clasificó a cuartos de final.

-Lionel Messi: anotó a los 82′ el gol del empate parcial para su selección.

-Lionel Scaloni: el técnico argentino finalizó su entrevista postpartido en apenas nueve segundos.