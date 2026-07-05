Esta bebida ya dejó de ser exclusiva de argentinos y uruguayos, y hoy tiene fanáticos en las selecciones de todas las latitudes, dada la costumbre de compartirla entre compañeros de equipo y también por sus beneficios para el deporte de alto rendimiento.

El Mundial de Fútbol es el máximo evento de este deporte. Cada cuatro años, los mejores jugadores del planeta se reúnen para disputar la tan anhelada Copa del Mundo, en esta ocasión, con récord de selecciones y futbolistas, 48 y 1.248, respectivamente.

Dentro de estos últimos, cada vez hay más fanáticos del mate, ya que los profesionales de alto rendimiento hoy eligen una bebida natural que está dando la vuelta al mundo y que favorece la concentración, da energía, hidrata, brinda resistencia y aporta beneficios para la salud. Los representantes del Río de la Plata, argentinos y uruguayos, muchos de ellos con exitosas carreras en el extranjero, han difundido esta costumbre entre sus colegas de otras latitudes.

Por ende, es muy común ver en las redes sociales a estrellas de otros países o continentes disfrutando de esta infusión. Europeos, africanos y asiáticos se han sumado a esta tradición, entre ellos, varias figuras que revisamos a continuación.

Mate y fútbol, buena combinación.

Los cracks mundiales que toman mate

Neymar: En su pasada por el Barcelona de España, el ídolo de un Brasil ya eliminado, que en la actualidad se desempeña en el Santos de su país, tuvo dos influencias de lujo para incursionar en la ronda matera, el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, dos de sus grandes amigos en el fútbol.

Cristiano Ronaldo: El capitán del seleccionado portugués, hoy en el Al-Nassr de Arabia Saudita, comenzó con las rondas materas durante su estadía en la Juventus de Italia, donde compartió camarín con dos rioplatenses, el argentino Paulo Dybala y el uruguayo Rodrigo Bentancur.

Axel Witsel: El belga, que milita en el Girona español, es fiel a este bebestible, el cual habría ingresado a su rutina en su paso por el Borussia Dortmund de Alemania, donde coincidió con una “colonia” argentina, con Nicolás Gaitán como su “mentor”.

Mohamed Salah: El portador de la jineta en la selección de Egipto ha tenido compañeros de Argentina y Uruguay en el Liverpool inglés, aunque habría sido un brasileño quien le “contagió” el gusto por las yerbas, el arquero Alisson Becker.

Son Heung-Min: El crack que portó la capitanía de la ya eliminada Corea del Sur, y que actualmente juega en el Los Angeles F. C. de Estados Unidos, empezó a compartir mates en su época en el Tottenham Hotspur de Inglaterra, donde su compañero Erik Lamela y sus compatriotas argentinos masificaron esta infusión en el plantel.

El mate, energizante por naturaleza, es ideal para la práctica futbolera. Dentro de esta industria, CBSé, líder en yerbas compuestas y saborizadas, tiene una amplia gama de productos para todos los gustos que favorecen el desempeño deportivo, entre ellos, CBSé Guaraná, que añade energías extras, por lo que es muy valorado como estimulante y revitalizador.

Además, cuenta con categorías de hierbas que suman diferenciales con sabores saludables y ediciones limitadas, como Chocolate Dubái y Mango Picante. Aparte de ellas, está “MATEANDO”, que completa la ronda ofreciendo un producto 100% yerba mate de estacionamiento natural, con un sabor suave y duradero.

“Esta Copa del Mundo tiene un sabor especial, porque por primera vez ha habido 48 selecciones en competencia, muchas de ellas con materos en su plantilla. En un torneo con equipos de culturas tan diferentes, esto confirma que esta bebida de origen sudamericano ha traspasado todas las fronteras y actualmente es un fenómeno mundial”, destaca Carolina Valeria, Gerenta de Marketing y Comunicaciones de la empresa argentina.

“El crecimiento del consumo de la yerba se debe a una costumbre que ya se comparte en todo el mundo y a los beneficios de incluir al mate dentro de la rutina. Encontrar cambios reales en los hábitos es lo que le permite a esta bebida entrar en los hogares de todo el planeta”, concluye.