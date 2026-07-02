Erling Haaland es uno de los jugadores figura del Mundial 2026. Así se alimenta el talentoso delantero de Noruega.

Erling Haaland es una de las figuras del Mundial 2026. El delantero de Noruega suma cinco anotaciones en la Copa del Mundo, las mismas que Harry Kane y una menos que Lionel Messi y Kylian Mbappé.

No solo sus goles se toman la atención de los hinchas. Sus honestas declaraciones, sus peinados y sus publicaciones en redes sociales son furor en medio de la disputa del torneo.

Aunque uno de los aspectos que más llama la atención es la dieta del atacante del Manchester City. Fue él mismo quien, en 2022, reveló los detalles de la particular guía alimentaria que sigue Erling Haaland.

Consultado sobre qué come en el día a día, el Androide respondió, sin pelos en la lengua: “Corazones e hígados de vaca”. Y eso solo es una parte de la dieta del delantero, quien consume entre 5.000 y 6.000 calorías diarias.

Erling Haaland sigue una dieta y rutina estricta: hoy es figura en el Mundial 2026 | Getty Images

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La dieta de Erling Haaland: alimentos naturales y no procesados

Además de la carne, huevos, pescado, miel cruda, altas cantidades de leche y el café son parte clave de las comidas de Erling Haaland. El delantero también se preocupa de filtrar el agua que consume y de despertar con luz solar.

”Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante”, explicó Erling Haaland sobre su particular guía alimentaria.

“La gente dice que la carne es mala, pero… ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”, agregó también el jugador noruego.