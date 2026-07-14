En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, Samuel Eto'o sorprendió al defender a Mbappé, asegurando que el delantero sigue siendo infravalorado y cuestionando las constantes críticas que recibe.

Este martes se disputará una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, donde Francia y España se enfrentarán por un cupo en la gran final del torneo.

Kylian Mbappé llega como la gran figura de los “Les Bleus” y uno de los principales protagonistas del campeonato, ubicándose entre los máximos goleadores del certamen. Sin embargo, pese a su exitoso presente, un histórico del fútbol mundial sorprendió con una llamativa reflexión sobre el delantero.

La fuerza defensa de un histórico del fútbol a Mbappé

Se trata de Samuel Eto’o, histórico del Barcelona y de la selección de Camerún, quien aseguró que Mbappé sigue siendo un futbolista infravalorado, dejando una contundente declaración en la antesala del trascendental duelo frente a España.

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En conversación con Le Parisien, el ex Barcelona señaló que no entiende porque el francés aún no es reconocido como el mejor de la historia de su país. “Merece ser juzgado con la misma imparcialidad que otros campeones, y ya es hora de que Francia aprecie la suerte de contar con un jugador de esta talla”.

Mbappé es la gran figura de Francia. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Añadiendo que “a pesar de sus actuaciones, récords, palmarés y regularidad, parece que siempre tiene que demostrar su valía”.

Asimismo, sobre las constantes críticas que recibe el delantero del Real Madrid, Eto’o lanzó un fuerte análisis. “Es legítimo preguntarse, aunque resulte incómodo: ¿influyen, de forma consciente o inconsciente, el origen mestizo de Kylian, sus raíces y lo que representa en la sociedad francesa en la forma en que algunas personas juzgan su carrera, su personalidad y sus posturas?”.

“Hago esta pregunta con responsabilidad, no para acusar, sino porque el racismo, los prejuicios y la parcialidad aún existen y nunca deben normalizarse”.

Agregando: “¿Qué más tiene que lograr Kylian Mbappé para ser reconocido plenamente como el mejor jugador francés de su generación, o incluso como uno de los mejores jugadores franceses de la historia?”.