Samuel Eto’o vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de ser acusado de arreglo de partidos en su calidad de presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol. Esta semana se filtró un audio en Camerún, que data de enero, en el que queda en evidencia un posible amaño orquestado por el ex Barcelona.

El registro es de, supuestamente, Eto’o hablando por teléfono con Valentine Gwain, presidente de Victoria United, equipo camerunés. La llamada data del 2 de enero y en ella hablan sobre temas arbitrales, justo cuando el club estaba peleando el ascenso a Primera División.

Los registros en audio

“Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que estar muy discreto hermano. Ni siquiera he tenido tiempo de llegar a casa todavía. No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente (de la asociación de árbitros) porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente”, dice el supuesto Eto’o.

Asimismo, en el audio, Eto’o afirma que ya habló con Gwain en Qatar sobre el tema. Según el portal Camfoot, el ex jugador del FC Barcelona habría prometido el ascenso para Victoria United a cambio del apoyo para tomar la Fecafoot.

“Quedate tranquilo, te damos los tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llegó el 3 (de enero) por la noche. Así que nos vemos en la oficina el día 4. De todos modos voy a descartar e inhabilitar a este árbitro”, afirma Eto’o en el audio.

Ya había sospechas de amaño

Victoria United ascendió de tercera a segunda división en 2020, con Eto’o como presidente de la Federación. Este año el club marginó a su otrora portero Idris Youssouf ya que se filtró un audio de WhatsApp, en el que afirmó que su equipo arreglaba partidos con el fin de ascender.

Gwain acusa que el presidente de los árbitros los quería perjudicar, pero Eto’o dijo que “no. Nuestro club, el Opopo debe subir a primera división, ese es nuestro objetivo. Nos vamos a encontrar los tres (con los presidentes de árbitros y liga) y vamos a hablar discretamente y arreglar todo esto”.

“Nos vemos en la oficina el 4 y así convocaré al presidente de árbitros. Es mejor que nos veamos discretamente. Incluso organizas dos días, invitas a tus mujeres a Yaundé, nos vemos directamente, hablamos y te vas. Él (presidente de la liga) tiene el poder. A partir de ahí, él con sus comisiones ya va a poder suspender hasta al presidente de los árbitros”, sentenció.

No es el primer delito que se le imputa a Samuel Eto’o últimamente. A principios de julio, su hija pidió cárcel en su contra por no pago de pensión alimenticia. En diciembre, en tanto, agarró a patadas a un YouTuber en Qatar 2022. Además, en junio del año pasado admitió haber cometido fraude