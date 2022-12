Se acabó la participación del estadio 974 en el Mundial de Qatar 2022. El último partido de aquel recinto en el certamen fue la paliza que Brasil le propinó a Corea del Sur en un partido que por muchos pasajes fue una gran fiesta del Scratch. Pero no para todos los asistentes a aquel cotejo hubo baile.

De hecho, hubo uno de los espectadores que vivió todo lo contrario a un festejo al cabo del partido. En una de las entradas del reducto, Samuel Eto'o se cruzó con un youtuber argelino que colmó su paciencia. Con una cámara en mano, Saduni SM le consultó al presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol si había comprado al árbitro, Bakary Gassama, en el repechaje que Camerún le ganó a Argelia. Y desató una agresión que fue grabada por más de alguna persona que estaba cerca.

Y el ex delantero de Barcelona de España sacó la voz para ofrecer disculpas por el exabrupto que tuvo. "Lamento profundamente haber perdido la sangre fría y reaccionar de una manera que no corresponde con mi personalidad", dijo el ex goleador del Mallorca, quien hoy tiene 41 años, a raíz de que el agredido puntualizó que haría una denuncia a la policía qatarí.

"Soy objeto de insultos y de acusaciones de corrupción que no tienen fundamento. Durante este Mundial, varios aficionados cameruneses han sido acosados por argelinos a raíz del mismo motivo. Seguiré resistiendo a las provocaciones incesantes", apuntó también Sami, quien disputó 118 partidos para los Leones Indomables y es el goleador histórico de su país, con 56 conquistas por la selección.

Por cierto, Samuel Eto'o recapituló aquel duelo que los argelinos no olvidan. El 29 de marzo, Camerún venció por 2-1 a los Guerreros del Desierto gracias a un gol en el minuto 120'+4 cuando el empate había caído en los 118' de acción.

"Fue cruel, pero perfectamente conforme a las reglas y la ética del fútbol. Ojalá la federación de Argelia le ponga fin a este clima alterado antes de que se produzca un drama mayor", sentenció quien fuera un atacante temible y hoy es un directivo del fútbol de Camerún, país donde nació el 10 de marzo de 1981.