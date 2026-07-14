Existen tres datos estadísticos muy potentes que le entregarían el máximo trofeo planetario al equipo de Luis De la Fuente por sobre el resto.

Comienzan las semifinales del Mundial 2026, donde los cuatro mejores equipos del mundo, no sólo por juego sino también por el ranking FIFA, se verán las caras por ser el campeón. España y Francia se verán este martes, y al día siguiente lo harán Argentina e Inglaterra.

En las horas previas a los encuentros, múltiples teorías y datos surgieron para definir si tal o cual será el nuevo monarca planetario. Los trasandinos eligen creer, los ingleses acabar con 60 años de maldición, los galos ir por su cuarta y los hispanos por la segunda.

Pero si revisamos en detalle cómo llegan los cuatro equipos a la semifinal del Mundial 2026, existen tres estadísticas razones por las cuales se puede asegurar que España será el campeón por sobre Francia, Argentina e Inglaterra. Presten atención.

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Las 3 razones históricas por las que España será campeón

La primera razón tiene vínculo con el próximo rival de la Furia Roja. Desde que se entrega el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo en 1956 a la actualidad, nunca un ganador vigente de este trofeo ganó el título. El último en llevarse el trofeo fue el francés Ousmane Dembélé.

La segunda estadística que acerca a España al título indica que en 96 años de historia de los Mundiales, nunca lo ganó un técnico extranjero dirigiendo la selección de otro país. Entonces, según esta teoría, se descarta que Thomas Tuchel sea campeón con Inglaterra.

Y el tercer motivo reza que nunca fue campeón mundial un equipo que llegó al torneo como el número uno del ranking FIFA, listado que arrancó en 1993. Si recuerdan quién empezó el torneo en la cima, fue Argentina. Entonces, en la Madre Patria se permiten soñar.

¿Cuándo juegan los hispanos?

Por la primera semifinal del Mundial 2026, España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio desde las 15:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

En síntesis