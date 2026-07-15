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Mundial 2026

“Están cag…”: Figura de España se cruza con periodista argentino tras pasar a la final

En plena zona mixta, el defensor hispano le fue directo al cuello de un reportero trasandino quien le advirtió que podrían cruzarse el domingo en Nueva Jersey.

Por Alfonso Zúñiga

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Figura de España tuvo cruce picante con periodista argentino.
© Getty ImagesFigura de España tuvo cruce picante con periodista argentino.

España ya aseguró su lugar en la Final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Este jueves conocerá quién será su rival entre Argentina e Inglaterra. En la previa, ya existe un cruce caliente entre hispanos y trasandinos.

Durante la Copa del Mundo somos testigos de los ida y vuelta en redes sociales entre hinchas de ambos países. Sin embargo, toda esa intensidad se hizo realidad en la zona mixta del AT&T Stadium de Arlington, tras la victoria por 2-0 a Francia.

Los protagonistas fueron Eric García, defensor de España, y un periodista argentino quien le tiró sin mediar provocación al futbolista la frase “están cagados“, a lo que el hoy jugador de Barcelona le respondió “ten cuidado… ¡Tú estás cagado!“.

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España espera rival para la Final del Mundial 2026

Ya sea Argentina o Inglaterra, la Furia Roja llega en plenitud de condiciones a la definición. Sus números lo demuestran. Pese al empate que sufrieron con Cabo Verde, ganaron el resto de los juegos que disputaron en Norteamérica y sólo recibieron un gol en contra.

Tras superar a Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H, su trayecto en instancias finales demostró su poder como conjunto. Golearon a Austria, sacaron del Mundial a la Portugal de Cristiano Ronaldo, vencieron a Bélgica y borraron al favorito Francia en semifinales.

El máximo goleador de los europeos es Mikel Oyarzábal con cinco tantos, y le sigue Mikel Merino, quien desde la banca de suplentes anotó dos goles claves en este camino de España, ante los lusos y los belgas en los últimos minutos.

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En síntesis

  • El defensor español Eric García protagonizó un tenso cruce verbal con un periodista argentino.
  • España llega a la final tras recibir un solo gol en contra y eliminar a potencias como Portugal y Francia.
  • Mikel Oyarzábal lidera la ofensiva de la Furia Roja con cinco anotaciones en la cita planetaria.
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