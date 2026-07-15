España ya aseguró su lugar en la Final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Este jueves conocerá quién será su rival entre Argentina e Inglaterra. En la previa, ya existe un cruce caliente entre hispanos y trasandinos.
Durante la Copa del Mundo somos testigos de los ida y vuelta en redes sociales entre hinchas de ambos países. Sin embargo, toda esa intensidad se hizo realidad en la zona mixta del AT&T Stadium de Arlington, tras la victoria por 2-0 a Francia.
Los protagonistas fueron Eric García, defensor de España, y un periodista argentino quien le tiró sin mediar provocación al futbolista la frase “están cagados“, a lo que el hoy jugador de Barcelona le respondió “ten cuidado… ¡Tú estás cagado!“.
España espera rival para la Final del Mundial 2026
Ya sea Argentina o Inglaterra, la Furia Roja llega en plenitud de condiciones a la definición. Sus números lo demuestran. Pese al empate que sufrieron con Cabo Verde, ganaron el resto de los juegos que disputaron en Norteamérica y sólo recibieron un gol en contra.
Tras superar a Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H, su trayecto en instancias finales demostró su poder como conjunto. Golearon a Austria, sacaron del Mundial a la Portugal de Cristiano Ronaldo, vencieron a Bélgica y borraron al favorito Francia en semifinales.
El máximo goleador de los europeos es Mikel Oyarzábal con cinco tantos, y le sigue Mikel Merino, quien desde la banca de suplentes anotó dos goles claves en este camino de España, ante los lusos y los belgas en los últimos minutos.
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En síntesis
- El defensor español Eric García protagonizó un tenso cruce verbal con un periodista argentino.
- España llega a la final tras recibir un solo gol en contra y eliminar a potencias como Portugal y Francia.
- Mikel Oyarzábal lidera la ofensiva de la Furia Roja con cinco anotaciones en la cita planetaria.