El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y este martes arrancan las semifinales con un partidazo entre Francia y España. Dos de las grandes favoritas al título buscarán el primer cupo a la gran final.
Los franceses llegan tras vencer por 2-0 a Marruecos, mientras que España eliminó a Bélgica con un agónico gol de Mikel Merino. Pero ojo, hay una cuenta pendiente desde que se enfrentaron en las semifinales de la Eurocopa 2024, donde los españoles ganaron por 2-1 y avanzaron a la final.
En Jugabet un triunfo de los Galos paga 2.46 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 24.600. El empate paga 3.28 y la victoria de España 3.30.
Kylian Mbappe igualó a Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026 – Getty
Francia vs. España: Horario y dónde ver por TV y ONLINE
Francia enfrenta a España este martes 14 de julio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos, por semifinales de la cita planetaria.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
ver también
¿Cuándo juega Inglaterra vs. Argentina? Confirman el canal que transmite la semifinal del Mundial 2026
Probable formación de Francia vs. España
Maignan; Koundé, Upamecano, William Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.
Tabla de posiciones del Mundial 2026
En resumen…
- España vs. Francia jugarán por semifinales este martes 14 de julio.
- El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile, en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.
- Chilevisión, DSports, Disney+ Premium, transmitirán en vivo el encuentro en Chile.