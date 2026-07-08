Dejó mucho en el fútbol. Habilidoso y competitivo, este crack dorado fue campeón con la U de Chile y con Católica.

Generación Dorada chilena: una glorificación del pasado vivido por La Roja. En ese concepto, no tan amplio, podemos meter a varios jugadores. Pese a contrariedades en la inclusión de uno u otro, lo cierto es que, más o menos, se suele creer que los que participaron del plantel de las Copa América caben dentro del término.

Y si nos vamos a la Copa Centenario, aquella jugada en Estados Unidos en 2016, podemos llegar a un nombre que no siempre se tiene en cuenta, pero que puede ser claramente incluido como parte de la Generación Dorada.

Anotó el primer tanto contra México, derrochaba talento en Ecuador y siempre se mantuvo fiel a su equipo de formación. Se trata de Edson Puch, jugador que para la Copa Centenario era dirigido por Claudio Borghi en la Liga Universitaria de Quito.

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¿Qué pasó con Edson Puch?

Y a él también le llegó su momento. Edson Puch anunció esta tarde, a través de su cuenta de Instagram, que colgaba los botines. Así es, el jugador campeón de América decidió que ya era tiempo de dejar el profesionalismo y dar un paso al costado. Todo impulsado por una lesión.

“Después de semanas sin poder disfrutar cada entrenamiento como siempre, por el dolor y las molestias en mi tobillo, he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida“, comenzó diciendo el jugador.

“Hoy, mi cuerpo no está para este nivel de exigencia. Después de exámenes y conversaciones con especialistas, junto a mi familia hemos decidido dar un paso al costado del fútbol profesional“, añadió el jugador, que puso fin a su carrera en las canchas.

Puch aplastado por jugadores de la Generación Dorada que aún no se retiran | Photosport

“Termina una etapa, pero el amor por el fútbol y por mi gente seguirá intacto para siempre“, cerró el ahora ex futbolista, que levantó un total de nueve trofeos a lo largo de su vida en clubes y, el más importante, en Estados Unidos 2016.

En resumen…

El futbolista chileno Edson Puch anunció oficialmente su retiro definitivo del fútbol profesional.

anunció oficialmente su retiro definitivo del fútbol profesional. Una rebelde lesión en su tobillo impidió al delantero continuar con la alta exigencia.

impidió al delantero continuar con la alta exigencia. El jugador fue campeón de América con la selección chilena en Estados Unidos 2016.