Una semana después de la final del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió una carta para quienes criticaron la organización del torneo y se perdieron “el mejor espectáculo del mundo“.
“Estaban tan consumidos por el odio y la crítica que se han perdido todo esto“, fueron las palabras del italiano.
“A quienes, detrás de sus bolígrafos y papeles, detrás de sus pantallas, propagan el odio y los rumores falsos, quiero decirles que mientras ustedes se quedan al margen, nosotros estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo“, dijo.
“Mientras ustedes se esconden, nosotros exploramos las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablando con los hinchas, compartiendo con la gente, y garantizando la seguridad de todos. No hemos tenido ningún acto violento, ningún incidente, seguridad al 100 %, solo alegría y felicidad”, celebró.
Gianni Infantino se defendió | Getty Images
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“Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajábamos sin descanso para unir a dos países en guerra. Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos“, sumó también.
“Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican“, agregó.