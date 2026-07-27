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Mundial 2026

Gianni Infantino se defiende y explota contra los críticos del Mundial 2026: “Consumidos por el odio”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, compartió una extensa carta abordando las críticas al Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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Gianni Infantino defendió a la FIFA tras el Mundial 2026
© Getty ImagesGianni Infantino defendió a la FIFA tras el Mundial 2026

Una semana después de la final del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió una carta para quienes criticaron la organización del torneo y se perdieron “el mejor espectáculo del mundo“.

Estaban tan consumidos por el odio y la crítica que se han perdido todo esto“, fueron las palabras del italiano.

“A quienes, detrás de sus bolígrafos y papeles, detrás de sus pantallas, propagan el odio y los rumores falsos, quiero decirles que mientras ustedes se quedan al margen, nosotros estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo“, dijo.

“Mientras ustedes se esconden, nosotros exploramos las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablando con los hinchas, compartiendo con la gente, y garantizando la seguridad de todos. No hemos tenido ningún acto violento, ningún incidente, seguridad al 100 %, solo alegría y felicidad”, celebró.

Gianni Infantino se defendió | Getty Images

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Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajábamos sin descanso para unir a dos países en guerra. Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos“, sumó también.

“Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican“, agregó.

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