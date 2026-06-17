Ronaldo se rinde ante Messi tras impacto en el Mundial: “Es el mejor de todos los tiempos”

El brasileño no tiene dudas sobre el argentino, a quien tilda como el mejor jugador en la historia del fútbol.

Un golpe a la mesa dio este martes la selección argentina, porque tuvo un brillante estreno en el Mundial 2026, gracias a la impactante actuación de Lionel Messi.

The Goat demostró que está a un gran nivel y pulverizó a Argelia, porque marcó los tres goles en el 3-0 que pone a la Albiceleste asusta a todos en el arranque de la Copa del Mundo.

Luego del encuentro, Messi se llenó de elogios de todos y uno de los que alzó la voz fue Ronaldo. El brasileño pide acabar con el debate sobre qué jugador es el mejor de todos los tiempos y elige al argentino.

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Ronaldo y Messi el mejor de todos los tiempos

El Fenómeno, campeón del mundo en 2002 con el Scratch, señaló que Lionel Messi se alza como el más destacado de todos los tiempos y lo demostró en su estreno en Estados Unidos.

“Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Argentina es la actual campeona reinante de la competición”, dijo el ex goleador.

“Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos“, sentenció sin dudarlo Ronaldo sobre Messi.

Ronaldo Nazario se rinde ante Lionel Messi. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Por último, Ronaldo indicó que “sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”.

Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 tantos y espera romper la marca en el presente torneo.

En síntesis

Lionel Messi anotó un triplete en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia.

anotó un triplete en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia. Ronaldo calificó al delantero argentino como el mejor jugador de todos los tiempos.

calificó al delantero argentino como el mejor jugador de todos los tiempos. Miroslav Klose comparte con Messi el récord de 16 goles históricos en mundiales.