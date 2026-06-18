Periodista argentino que ninguneó a Católica ahora lo hace con Inglaterra: “Estamos en semis”

Rodolfo Cingolani ninguneó a Católica ante Boca Juniors y no aprendió nada: ahora hace lo mismo con Inglaterra en el Mundial.

Gran trascendencia tuvo hace algunas semanas el periodista argentino Rodolfo Cingolani, luego de que Universidad Católica eliminara a Boca Juniors de Copa Libertadores. Esto porque aseguraba que los chilenos “no existían”.

Incluso el cuadro cruzado aprovechó sus redes sociales para mandarle un saludo al comunicador trasandino, entendiendo que hizo un ridículo mundial por la soberbia que mostró para agrandar a Boca.

Al parecer no aprendió de ese golpe vivido hace algunos días y ahora volvió a mostrar falta de humildad para analizar a Inglaterra, uno de los candidatos fuertes de este Mundial.

Argentina puede cruzarse con el cuadro europeo en cuartos de final si ambos ganan sus grupos (lo que asoma como bastante probable) y avanzan luego hasta la ronda de los 8 mejores.

Argentina es favorita para ganar el Mundial

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El polémico posteo de Cingolani por posible Argentina-Inglaterra

Cingolani, presente en el evento mundialista, posteó en sus redes que “estoy viendo Inglaterra-Croacia. Son un canapé”.

Agregó el Gringo que “si nos llegamos a cruzar con los ingleses en cuartos de final, estamos en semis. El mejor equipo, hasta aquí, del Mundial somos nosotros, la Scaloneta”.

“Es mi verdad y no tengo otra”, cerró su comentario que tuvo gran repercusión: más de 700 comentarios. La mayoría, obviamente, enrostrándole su característica arrogancia.

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