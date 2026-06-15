No solamente le hizo un gol, sino dos al país del que proviene su padre. Es por eso que decidió pedirle perdón a los hinchas.

Increíble lo que le pasó a Túnez este domingo en el Grupo F. El cuadro norafricano enfrentó a Suecia en su debut en el Mundial 2026 y terminó por el piso. Fue un 5-1 rotundo de los europeos, lo que complica mucho la clasificación de los magrebíes a la próxima fase.

Pero, lo más loco, fue que Túnez llegó al Mundial sin haber tenido goles en contra en todas las Eliminatorias de la CAF. Es decir, pasaron desde la valla invicta total a una demoledora caída por 5-1.

Más allá de estos números, lo que es importante resaltar es lo que pasó con el que se es, actualmente, uno de los goleadores de la Copa del Mundo. Se trata de Yasin Ayari, jugador sueco del Brighton, que marcó un doblete ante los tunecinos y que celebró de manera especial.

ver también La terrible historia del héroe de Costa de Marfil en el Mundial 2026: fue víctima de una red de trata de personas

¿Por qué pidió perdón Yasin Ayari?

Ayari consiguió un doblete fenomenal ante Túnez. El primer tanto vino tras una salida poco pulcra del portero norafricano, aprovechada por el sueco. Mientras que, el segundo tanto, fue un golazo para cerrar la goleada de Suecia.

Y, si bien en el último tanto celebró con más ahínco, muchos se preguntaron por qué levantó las manos en señal de perdón tras el primer tanto. Todo tiene que ver con los orígenes del joven talento nacido en Solna.

Yasin Ayari es hijo de inmigrantes magrebíes que se instalaron en Suecia. Su madre es marroquí y su padre tunecino, por lo que, en honor a sus raíces, no celebró. Esta es la primera vez que esto sucede en un Mundial. Porque, generalmente, se da entre ex jugadores que le marcan al equipo en el que estuvieron. Nunca había pasado, en una Copa del Mundo, con un jugador que le marca a la madre patria.

Ayari recordó sus raíces | Getty Images

Tras el partido, Yasin Ayari desató su alegría tras el doblete y fue claro a la hora de señalar las razones por las que no celebró. “Hacer un gol en un Mundial es algo increíble, un sentimiento que no puedes describir. Has soñado con muchas cosas, pero esto es algo que nunca soñaste. Fue muy emotivo jugar contra Túnez, que es un país por el que siento tanto“, comentó.

En resumen…

Suecia venció por un rotundo 5-1 a Túnez en el Mundial 2026.

venció por un rotundo 5-1 a Túnez en el Mundial 2026. El futbolista Yasin Ayari anotó un doblete para la selección de Suecia.

anotó un doblete para la selección de Suecia. El goleador Yasin Ayari no celebró su primer tanto por tener raíces tunecinas.

ver también Era un “niño con sobrepeso”, odiaba correr y ahora es el héroe de Japón en el Mundial 2026

Así quedó el Grupo F del Mundial 2026