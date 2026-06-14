Suecia y Túnez debutan este domingo en el Grupo F del Mundial 2026 con la misión de sumar sus primeros puntos y dar un paso importante en una zona que también integran Japón y Países Bajos.

El Mundial 2026 continúa su marcha y este domingo será el turno del Grupo F, donde Suecia y Túnez harán su estreno en el certamen. El encuentro marcará el debut de ambas selecciones en una zona que también integran Japón y Países Bajos.

Tanto suecos como tunecinos saldrán a la cancha con la misión de sumar sus primeros puntos en la cita planetaria que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, ambos llegan con trayectorias muy diferentes: mientras Suecia cuenta con una larga tradición mundialista y busca volver a ser protagonista en el escenario internacional, Túnez intentará dar la sorpresa y comenzar con el pie derecho su participación en un grupo que promete ser altamente competitivo.

¿Dónde ver Suecia vs Túnez?

El partido se disputará este domingo a las 22:00 horas y la transmisión estará disponible a través de DSports de DirecTV, mientras que online se podrá disfrutar en las plataformas DGO y Paramount+.

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Posibles formaciones

Formación probable de Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn y Ali Abdi; Rani Khedira, Hannibal Mejbri y Ellyes Skhiri; Ismael Gharbi, Firas Chaouat y Elias Saad. DT: Sabri Lamouchi.

Túnez busca superar su historia en el Mundial. (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

Formación probable de Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gabriel Gudmundsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf y Daniel Svensson; Lucas Bergvall y Jesper Karlström; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Benjamin Nygren. DT: Graham Potter.

Suecia busca avanzar en el Mundial. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)

Historial entre Suecia y Túnez

Este será el primer enfrentamiento entre ambas escuadras en una Copa del Mundo. No obstante, ambas selecciones ya se han visto las caras en tres ocasiones a nivel de amistosos internacionales: en 1992, 1999 y 2003. El historial favorece a los suecos, que registran dos victorias, mientras que los tunecinos se impusieron en una oportunidad.

La selección de Suecia ha participado en 13 ediciones de la Copa Mundial, incluyendo su presencia en la actual. Su mejor actuación se produjo en 1958, cuando fue anfitriona del torneo y alcanzó la final, quedándose con el subcampeonato.

Además, los escandinavos lograron el tercer lugar en las ediciones de 1950, disputada en Brasil, y de 1994, celebrada en Estados Unidos, consolidándose como una de las selecciones con mayor tradición futbolística de Europa.

Por su parte, Túnez disputa en 2026 su séptimo Mundial. La selección africana ya había participado en Argentina 1978, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Sin embargo, pese a su experiencia en el torneo, los tunecinos nunca han logrado superar la fase de grupos, una barrera que intentarán romper en esta edición del Mundial que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.