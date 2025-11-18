La fase de grupos de las eliminatorias en Europa culminan esta jornada. Varias potencias aseguraron su boleto al Mundial 2026, mientras otras selecciones importantes como Italia deberán jugar el repechaje al ser segundos de su grupo.

En medio de la polémica que el DT italiano Genaro Gattuso generó al ningunear a las selecciones sudamericanas, alegando que se les dan muchos cupos, en el Viejo Continente hay una nación que lleva apenas un punto en cinco encuentros y que aún puede clasificar al Mundial.

Se trata de Suecia, elenco con tradición mundialera. Fue finalista el 58, semifinalista el 94 y en el 2018 llegó a cuartos. Sin embargo, atraviesa por una mala racha.

Suecia es colista en eliminatorias pero puede ir al Mundial

En un grupo que comparte con Suiza, Kosovo y Eslovenia solo empató ante estos últimos y marcha en la cola de la tabla. Pero el extraño formato UEFA lo mantiene con vida.

Suecia ha jugado muy malas eliminatorias

Esto porque jugará el repechaje debido a lo que hizo en la Nations League, torneo europeo que terminó a fines del año pasado y en el que los suecos ganaron su grupo, imponiéndose sobre Italia.

Por ende, siempre tuvieron la opción de llegar a la repesca del Mundial, lo que pudo haber relajado al elenco escandinavo que terminará último en su zona de eliminatorias.

Como varios ganadores de grupo de Nations League llegaron directo al Mundial, Suecia agarró uno de los cupos de los “picados” y podrá estar en marzo disputando el repechaje europeo.

Habrá que ver si logran mejorar el rendimiento, pues está falto de figuras mundiales. Quizás Anthony Elanga, extremo del Newcastle, sea su gran estrella.

Recordar que en el repechaje europeo participarán 16 selecciones por cuatro cupos. Se sortearán cuatro llaves y los cabeza de serie (definidos por ranking FIFA) serán locales. Las semifinales se disputarán el 26 de marzo de 2026 y las finales el 31.