La jornada de este martes se disputó una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas al Mundial del 2026, con protagonismo de las tres selecciones más relevantes.

Sin embargo, las novedades tampoco se tardaron en aparecer, porque Noruega se robó las miradas en su encuentro como local ante Moldavia.

Y es que de la mano de Erling Halland, vencieron por 11-1 como locales para continuar rumbo a la Copa del Mundo como líder del Grupo I con 15 puntos. El jugador del Manchester City anotó en cinco ocasiones (11′, 36′, 43′, 52′ y 83′).

Inglaterra golea y sigue invicto en las Eliminatorias Europeas

Otro que no tuvo que sufrir mucho en las Eliminatorias Europeas fue Inglaterra, quien sigue en racha venciendo por 5-0 a Serbia, en su visita al Rajko Mitic Stadium de Belgrado.

Los tantos fueron de Harry Kane (33′), Noni Madueke (35′), Ezri Konsa (52′), Marc Guéhi (75′) y Marcus Rashford (90′), para mantenerse con 15 puntos en su grupo, por sobre Albania y Serbia.

Portugal y Francia tuvieron que trabajar horas extras

Dos que tuvieron que trabajar horas extraordinarias en las Eliminatorias Europeas fueron Portugal y Francia. Ambos, no la vieron tan fácil en sus duelos ante Hungría e Islandia, respectivamente.

Comandados por Cristiano Ronaldo, los lusos vinieron desde atrás para una victoria por 3-2 en el Puskás Arena de Budapest. De hecho, CR7 anotó mediante tiro penal (58′), Bernardo Silva (36′) y João Cancelo (86′), mientras que el local anotó Barnabás Varga (21′ y 84′).

Así, Portugal logró ubicarse en el primer lugar del grupo F con 6 puntos, seguidos de Armenia (3), Hungría (1) e Irlanda (1).

En tanto, Francia salió con triunfo por 2-1 como local ante Islanda por el Grupo D de las Eliminatorias Europeas. Eso si, fue Andri Guðjohnsen (21′) quien puso la sorpresa en París abriendo la cuenta para la visita.

Sin embargo, Kylian Mbappé (45′) y Bradley Barcola (62′) lograron remontar el marcador para quedarse con la victoria. Con esto, siguen líderes seguidos por Islandia (3), Ucrania (1) y Azerbaiyán (1).