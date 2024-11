Kylian Mbappé activa las alarmas en Europa en la antesala a una nueva fecha FIFA. Esto debido a que el delantero y capitán de la selección de Francia, no fue convocado para los partidos de la Nations League a disputarse en noviembre.

El delantero del Real Madrid no ingresó en la convocatoria de Didier Deschamps y se pierde los encuentros ante Israel e Italia. Además es la segunda jornada que no es considerado, ya que en octubre tampoco figuró en la lista de seleccionados.

Una medida que según medios internacionales no sería casualidad y tendría relación con la grave denuncia contra el ex jugador del PSG. Esto luego de que se le acusara de abusos y la policía de Estocolmo iniciara una investigación en su contra.

Mbappé no lo pasa bien en la selección de Francia ni en el Real Madrid (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Un tema que abordó Deschamps y que dejó abierta la chance de que Mbappé no vuelva hasta que se solucionen sus temas fuera de la cancha. “Tuve conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir”, dejarlo el DT campeón del mundo en 2018.

En lugar de Mbappé, los delanteros citados fueron Barcola, Dembélé, Colo Muani, Nkunku, Olise y Marcus Thuram.

¿Qué se le denuncia a Kylian Mbappé?

En el pasado mes de octubre, el delantero del Real Madrid fue investigado por un caso de violanción y agresión sexual. Lo que habría ocurrido en la visita de la selección de Francia a Estocolmo para medirse con su similar de Suecia.

Aunque Mbappé se defendió y acusó que es víctima de fake news. Incluso culpó a los metidos suecos que publicaron la noticia, ya que tendrían relación con el PSG, con quien aún está en juicio por pagos no realizados. “Noticias falsas que se vuelven tan predecible escuchar como por casualidad“, lanzó en su cuenta de X.