La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid fue uno de los movimientos más esperados del pasado mercado internacional, aunque varios tenían una gran duda: cuál sería su posición en el equipo de Carlo Ancelotti, que ya contaba con el talento de Vinícius por el sector izquierdo.

A varios meses del debut del delantero francés, Karim Benzema se refirió a ese problema y las críticas que le caen a Mbappé en su nuevo puesto. Y fue claro: “Para mí, el problema es que Mbappé no es un delantero centro. Cada vez que juega con la selección de 9, no está bien. No es su posición. Pero el problema es que a la izquierda hay un chico que está como él. Al mismo nivel, Vinícius“.

“Yo creo que a Vinícius no se le puede meter de 9 o a la derecha, porque en cada partido hace la diferencia a la izquierda. Ancelotti sabe mucho y veremos a ver cómo hace eso… ¿Solución? Mbappé no es un 9 puro. Entiendo a la gente, le piden muchas cosas. Hay mucha presión, esto no es el PSG”, sumó.

Es por eso que le mandó un consejo: que aprenda. “Kylian, no tienes que bajar los brazos. Porque no creo que se vaya a mover Vinícius. Es el mejor del mundo ahora mismo. Y al chico no se le puede mover. A Mbappé le tienen que meter en su cabeza que ahora es un 9 y que se olvide de la izquierda“.

Benzema fue sincero respecto al problema de Mbappé en el Real Madrid | Getty Images

Benzema a Mbappé: “Ahora debes ser muy bueno en otro puesto”

Karim Benzema, ahora jugador del Al Ittihad en Arabia Saudita, siguió con su consejo a Mbappé: “Que se mueva con Vinicius, ir alternándose. Él siempre ha sido muy bueno cuando estaba en la izquierda, pero ahora tienes que ser muy bueno en otro sitio del campo”.

“Mbappé tiene que aprender a vivir con la presión. Es muy fuerte en el Real Madrid. Se tiene que meter él esa presión en cada partido, cada partido es uno nuevo… Tiene que meter goles, porque te han traído para meter goles únicamente. Tiene el nivel y tiene todo para hacerlo”, cerró.