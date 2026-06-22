Tras brillar en la Serie A y conseguir la clasificación a Champions League, el argentino aparece en el radar de grandes equipos europeos que siguen atentos a su futuro.

El Mundial 2026 se roba todas las miradas del mundo del fútbol, pero mientras las selecciones compiten por avanzar de ronda, los clubes ya comienzan a mover sus piezas de cara al próximo mercado de fichajes.

Uno de los nombres que podría protagonizar una de las grandes novelas del periodo de transferencias es el argentino Nico Paz, quien tras consolidarse como una de las figuras del Como en la Serie A ahora aparece en el radar de varios gigantes europeos.

¿Saldrá Nico Paz del Como?

El mediocampista ofensivo viene de ser clave en la gran campaña del conjunto italiano, ayudándolo a alcanzar la clasificación a la Champions League. Su rendimiento despertó nuevamente el interés del Real Madrid, dueño de su pase, aunque la situación podría abrir la puerta a una posible llegada a la Premier League.

El conjunto merengue buscaría recuperar al mediocampista argentino, pero la operación no sería sencilla. Según información de SportItalia, el Real Madrid habría fijado condiciones económicas importantes para permitir su salida, una postura que también complica los planes del Como y que genera interés de otros equipos europeos.

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La próxima semana podría ser determinante, ya que dirigentes del elenco italiano viajarán a Madrid entre jueves y viernes para intentar avanzar en las negociaciones y convencer al club español de llegar a un acuerdo favorable.

El joven jugador es una de las promesas de la albiceleste. (Photo by Todd Kirkland/Getty Images)

Sin embargo, la situación se ha vuelto más compleja debido al interés de la Premier League. Desde Inglaterra ya estarían atentos al escenario del argentino, especialmente ante las exigencias económicas del Real Madrid, que rondarían los 60 millones de euros.

Ante este panorama, el futuro de Paz podría depender de su propia postura y la de su entorno, ya que medios italianos aseguran que el jugador estaría interesado en continuar en Como para seguir creciendo, aunque el interés de grandes clubes podría cambiar el rumbo de su carrera.