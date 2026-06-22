El entrenador de la U regresó junto a su familia para seguir su recuperación, con una postal con su pequeño hijo que alegró las redes.

Universidad de Chile celebró el alta médica que recibió el técnico Fernando Gago, luego de un complejo cuadro de salud que lo llevó de gravedad a una clínica por un infarto agudo al miocardio.

En ese sentido, fue la clínica Alemana los que emitieron un comunicado, compartido, además, por la U en sus plataformas digitales, contando las novedades con el argentino.

Por lo mismo, ahora se pudo ver una fotografía del ex Boca Juniors de regreso en su casa, donde fue recibido por su pequeño hijo en una foto llena de amor y que llena el alma.

Coloccini seguirá al mando esta semana en la U.

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Fernando Gago debe hacer reposo en casa

Fernando Gago ya está en su casa luego de estar desde la madrugada del viernes en una clínica, donde se le practicó una “angioplastía con implante intracoronario de stent“.

Por lo mismo, “a partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria“, por lo que prepararon su hogar para un recibimiento lleno de amor.

Todo, porque su esposa, Verónica Laffitte, subió a sus redes sociales el reencuentro con su hijo Joaquín, en una imagen muy tierna con el técnico de los azules.

Por ahora se espera que se mantenga en su hogar y no hay una fecha para regresar a los entrenamientos, teniendo en cuenta que debe ir paso a paso tras una intervención cardiovascular.

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