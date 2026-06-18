Los Xeneizes comenzaron los trabajos al mando del nuevo cuerpo técnico y hay jugadores cortados, pero no son los chilenos. Eso sí, deben ganarse un lugar.

Boca Juniors se rearma después de una primera rueda para el olvido lo hace, por ahora, con chilenos en sus filas. Carlos Palacios y Williams Alarcón arrancaron los trabajos en Argentina de la mano del nuevo técnico, quien los hizo superar el primer corte.

Después de la salida de Claudio Ubeda de la banca, los Xeneizes lograron el arribo del técnico Rodolfo Arruabarrena. El Vasco llega a vivir su segundo periodo al mando del cuadro Azul y Oro, tomando decisiones importantes en el club de inmediato.

En Argentina revelaron que el entrenador le comunicó a cuatro figuras que no las tendrá consideradas y deben buscar un nuevo club. Eso sí, ninguno de los chilenos corre riesgo aunque quedarán bajo evaluación en esta intertemporada durante el Mundial.

Carlos Palacios y Williams Alarcón se quedan en Boca Juniors, por ahora

A Carlos Palacios y Williams Alarcón les dan una última oportunidad para demostrar que pueden ayudar a Boca Juniors. Los Xeneizes comenzaron sus entrenamientos de cara al segundo semestre y lo hicieron con su DT cortando a varios, pero no a los chilenos.

Mientras Carlos Palacios y Williams Alarcón se quedan, Edinson Cavani se fue de Boca Juniors. Foto: Boca Juniors.

Según informó TyC Sports, Rodolfo Arruabarrena inició su proceso avisándole a cuatro figuras que deben irse. “Ya de arranque les comunicó a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson que no serán tenidos en cuenta y que deberán buscar una salida”, señalaron.

Estas bajas se suman a las de Ánder Herrera y Edinson Cavani, los que terminaron su contrato de manera anticipada. Seis nombres menos para un Boca Juniors que trata de rearmarse después de no ganar el torneo y quedar eliminado de Copa Libertadores a mano de Universidad Católica.

Pero eso no es lo único, ya que el Vasco Arruabarrena también golpeó la mesa subiendo a algunos juveniles. Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores son, por ahora, quienes aparecieron con el primer equipo del gigante trasandino.

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Si bien Carlos Palacios y Williams Alarcón tienen una chance más para demostrar que pueden ayudar, en Boca Juniors ya están mirando refuerzos. El citado medio detalló que el club quiere a “un arquero, un defensor central, un lateral derecho, un mediocampista creativo, un extremo y un centrodelantero“.

Habrá que esperar para ver si es que estos días de entrenamientos terminan de convencer al DT que los chilenos lo pueden ayudar. Si no, deberán armar las maletas y buscar nuevos destinos, con nuestro país haciendo ojitos.

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Carlos Palacios y Williams Alarcón ya trabajan con Boca Juniors tratando de mejorar lo hecho hasta ahora. Los Xeneizes no logran levantar cabeza y siguen sin poder convencer a sus hinchas de que pueden pelear títulos.

El próximo partido de Boca Juniors

Por ahora, Carlos Palacios y Williams Alarcón entrenan pensando en los próximos desafíos de Boca Juniors. El primero será el 15 de julio cuando visiten a Sarmiento por la Copa Argentina desde las 23:00 horas.

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En resumen, Palacios y Alarcón en Boca