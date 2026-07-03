El golpe que significó la eliminación del Mundial ante Paraguay tuvo efecto inmediato y transparentan que quieren a Klopp en el banco.

El Mundial de Norteamérica 2026 sigue dejando víctimas de grueso calibre, y esta vez el sismo sacudió a una de las potencias históricas del fútbol.

Tras una sorpresiva y dolorosa eliminación en los dieciseisavos de final, la selección de Alemania se quedó sin director técnico. Julian Nagelsmann ha dejado su cargo luego de no poder guiar a Die Mannschaft hacia el protagonismo esperado, sumando un nuevo y estrepitoso fracaso en la máxima cita planetaria para los europeos.

La estocada final provino de nuestra región, cortesía de la selección de Paraguay. En un partido que en Chile y en toda Sudamérica se siguió con atención, los guaraníes resistieron el empate 1-1 en el tiempo reglamentario para luego imponerse por 4-3 en la tanda de penales.

Esta caída desnudó la falta de jerarquía y contundencia de una escuadra alemana que tuvo el balón, pero que terminó estrellándose de frente contra la clásica rudeza y el rigor táctico del fútbol de la Conmebol.

Julian Nagelsmann fue despedido de Alemania: irán por Jurgen Klopp.

Las consecuencias institucionales fueron drásticas y fulminantes. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) perdió la paciencia y, a través de un comunicado, confirmó la rescisión del contrato de Nagelsmann con “efecto inmediato”.

Aunque el joven estratega tenía un vínculo firmado hasta la Eurocopa de 2028, los directivos le exigieron asumir la responsabilidad por consumar el tercer traspié consecutivo de los teutones en Copas del Mundo, dejando claro que, en la alta competencia, el crédito se agota rápido por muy gigante que sea el país.

Alemania transparenta que quiere a Klopp como DT

Sin embargo, como en el fútbol no hay tiempo para lamentos prolongados, la dirigencia ya fijó su mirada en un salvavidas de lujo que ilusiona a cualquier hincha: Jürgen Klopp.

La misma federación reconoció abiertamente que iniciarán conversaciones para intentar convencer al exentrenador del Liverpool de asumir el mando.

“Respecto al nombramiento de un nuevo entrenador, la directiva de la DFB ahora entablará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha manifestado su disposición a asumir el cargo”, indicaron.

Su estilo de juego intenso, directo y su innegable capacidad para levantar camarines golpeados lo convierten en el candidato indiscutido para liderar esta reestructuración.

El camino para fichar a Klopp tiene sus obstáculos logísticos. Actualmente, el carismático DT se encuentra alejado de los banquillos tradicionales, desempeñándose como director global de fútbol del grupo Red Bull, con un contrato vigente hasta 2029.

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A pesar de esto, la prensa internacional y la DFB son optimistas, ya que existe disposición “en principio” para negociar. El desafío de rescatar a la selección de su propio país parece ser la única oferta capaz de seducirlo en este momento de su carrera.

Así Alemania busca reinventarse desesperadamente de la mano de un líder como Klopp para recuperar su orgullo perdido, pues desde el 2014 no cumplen una buena actuación en una Copa del Mundo.