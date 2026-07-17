Este zurdo defensor uruguayo chileno de 30 años salió con polémica del cuadro Pirata apenas 21 días después de haber llegado como refuerzo, buscó suerte en el fútbol charrúa y afina detalles para una aventura muy exótica.

A inicios de 2026, Coquimbo Unido contrató a un defensor central que tenía pasos en Uruguay y había sido campeón en Brasil, pero esa experiencia duró apenas tres semanas y a mediados de este año, lo tiene como un sorpresivo fichaje en el fútbol de Asia.

Sí, tal como leen: el cuadro aurinegro confirmó la incorporación del zaguero chileno uruguayo Matías Fracchia. Pero en esa aventura no hubo más que polémicas. Luego de apenas un puñado de días como parte del plantel dirigido por Hernán Caputto, el zurdo salió del club.

“Luego del único partido que jugué, algo cambió respecto al apoyo que el cuerpo técnico me había dado semanas antes. Me hicieron saber que no estaría en los planes y que sería un año muy largo para mí. Y que lo mejor era buscar una salida”, aclaró Fracchia en una entrevista con AS Chile.

Agregó que “el día previo a la final de la Supercopa me pedían que acelerara la búsqueda de una solución. No me dejaron negociar. Era lo que ofrecían y si no aceptaba, me iban a hacer pasarlo mal todo el año”. Todo eso sobre la manera que tuvo la directiva, literalmente, de sacárselo de encima.

Eso sí, en el momento también se habló de “actitudes que no le gustaron al plantel”, como por ejemplo no recibir la medalla de campeón tras la victoria frente a la Católica mediante la tanda de penales. Lo concreto fue que Fracchia rescindió su vínculo con los Piratas.

En 2021, Matías Fracchia jugó en O’Higgins de Rancagua. (Marcelo Hernandez/Photosport).

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El año de Matías Fracchia: Coquimbo Unido, Cerro Largo de Uruguay y un fichaje en Asia

Así las cosas, el 2026 de Matías Fracchia se resume en tres semanas como refuerzo de Coquimbo Unido, un semestre en Cerro Largo de Uruguay y un fichaje en el sudeste de Asia, donde ya tramita los detalles para firmar su incorporación.

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Así lo informó el periodista Guille López. “Matías Fracchia deja Cerro Largo y seguirá su carrera en el fútbol de Vietnam”, reportó el citado comunicador en su cuenta de X. El zaguero de 30 años sumó 15 partidos jugados en aquel club charrúa.

Y continuará su carrera en el balompié vietnamita, país ubicado en el sudeste asiático. El último chileno en probar suerte allí fue el otrora centrodelantero Matías Jadue, quien después de retirarse fue gerente deportivo en Magallanes. También lo hicieron Mauricio Neveu, Alfredo Figueroa y Edson Hoces, entre otros.