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“Estamos presenciando la historia”: Récord Guinness destaca las nuevas marcas de Messi

El capitán argentino marcó un doblete ante Austria y no solo clasificó a la Albiceleste a los dieciseisavos de final: también amplió varios récords históricos en la Copa del Mundo.

Por Andrea Petersen

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El capitán argentino rompe récords en el Mundial 2026.
© Getty ImagesEl capitán argentino rompe récords en el Mundial 2026.

Lionel Messi volvió a escribir su nombre en la historia de los Mundiales. Con el doblete que marcó en la victoria de Argentina sobre Austria, resultado que aseguró la clasificación de la Albiceleste a los dieciseisavos de final, el capitán trasandino alcanzó los cinco goles en la presente edición y elevó su cuenta personal a 18 tantos en Copas del Mundo.

Con esta cifra, el delantero de Inter Miami superó la marca del alemán Miroslav Klose, quien cerró su carrera mundialista con 16 anotaciones y era considerado uno de los grandes referentes goleadores del torneo.

Sin embargo, ese no fue el único registro que rompió Messi. Gracias a su actuación frente a Austria, el rosarino también amplió su legado como uno de los futbolistas más determinantes en la historia de los Mundiales.

Los récords de Messi en los Mundiales

Tras el encuentro, Guinness World Records destacó en sus redes sociales la magnitud de lo conseguido por Lionel Messi y repasó algunas de las marcas que continúa ampliando en la máxima cita del fútbol mundial.

De acuerdo con la publicación, el capitán argentino posee actualmente los siguientes récords en la Copa del Mundo:

  • Máximo goleador en la historia de los Mundiales: 18 goles.
  • Mayor cantidad de partidos disputados en una Copa del Mundo: 28.
  • Más victorias conseguidas por un futbolista en Mundiales: 18.
  • Mayor cantidad de minutos jugados en la historia del torneo: 2.489.
Lionel Messi anotó su nombre en los Mundiales. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Lionel Messi anotó su nombre en los Mundiales. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Con cada partido, Messi sigue agrandando un legado que ya lo ubica entre las figuras más importantes de la historia del deporte. A sus 39 años, el rosarino no solo mantiene vigente a Argentina en el Mundial 2026, sino que continúa derribando récords que parecían inalcanzables.

Como resumió la propia cuenta de Guinness World Records: “Estamos presenciando la historia”.

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