En el mismo día que se convirtió en el máximo goleador de la cita planetaria, también estableció un negativo registro.

Lionel Messi vivió un partido inolvidable ante Austria en la Copa del Mundo 2026. Hizo historia de doble manera, con lo cual su nombre quedará más latente que nunca en el planeta fútbol.

El capitán de la selección de Argentina convirtió en dos ocasiones ante los europeos, con lo cual se convirtió en el máximo artillero en la historia de la cita planetaria. Llegó a 18 tantos, dejando en el pasado las 16 anotaciones de Miroslav Klose.

El otro récord de Lionel Messi

La actuación de Lionel Messi en el actual Mundial 2026 ha sido brillante. El ídolo de Barcelona ha anotado los cinco goles de su selección y por ahora, es el máximo artillero de la competición. Claro que también dejó otro registro, que no es positivo.

En los primeros minutos ante Austria, Messi tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un lanzamiento penal. Sin embargo, el “10” lo tiró afuera. De todas maneras, la Albiceleste se quedó con la victoria por 2-0 y poco le importó a los fanáticos.

ver también Messi es el goleador histórico de los mundiales y humano: “Estoy cansado, con pocas fuerzas”

Claro que el remate fallado por Messi lo hizo hacer historia de otra manera: se convirtió en el jugador que más penales ha fallado en la Copa del Mundo. Llegó a tres disparos errados desde los 12 pasos, superando a Asamoah Gyan quien tenía dos remates desviados.

Los tres penales que falló Lionel Messi en la cita planetaria fueron ante Islandia en Rusia 2018, contra Polonia en Qatar 2022 y el de ahora contra Austria en Norteamérica 2026. Hasta los más grandes tienen fallos y el argentino se equivocó para demostrar que es humando.

Messi es leyenda de la Copa del Mundo. Imagen: Getty

Messi y Argentina se perfilan como los máximos candidatos a quedarse nuevamente con la Copa del Mundo. Ya celebraron en la cita anterior y ahora, rompiendo récord de por medio, van por otra vuelta olímpica.