Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Presidente de Olimpia revela cómo se dio el fichaje de Tim Payne: “Le mandamos un mail”

El presidente de Olimpia explicó cómo se dio el fichaje de Tim Payne. Además, fue muy honesto sobre por qué buscaron al jugador del Mundial 2026.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
En Olimpia revelaron cómo y por qué se dio el fichaje de Tim Payne
© Getty ImagesEn Olimpia revelaron cómo y por qué se dio el fichaje de Tim Payne

La historia de Tim Payne es una de las más particulares del último tiempo en el fútbol internacional. Pasó de desconocido a uno de los nombres más famosos del Mundial 2026 y, así, logró un inesperado fichaje en Olimpia.

El jugador de Nueva Zelanda competirá en el fútbol paraguayo después de la Copa del Mundo. Ahora, el presidente del Decano, Rodrigo Nogués, contó detalles de cómo se dio esta sorpresiva operación.

“Estábamos siguiendo todo lo que ocurría alrededor de él. Buscamos en Internet quién era su agente, lo encontramos en Transfermarkt, le mandamos un mail y nos respondió en menos de 24 horas

“Ahí empezamos a hablar con su agencia. Presentar a Olimpia no hace falta, pero sí se lo puso un poco al día de la actualidad del club”, relató, asegurando que “fue un proceso muy rápido y muy fácil”.

Tweet placeholder

¿Por qué Tim Payne? En Olimpia explican su fichaje

El presidente de Olimpia contó que Tim Payne tendrá una semana de vacaciones después de su participación en el Mundial 2026 y que ahí se incorporará al equipo que disputará el Torneo de Clausura en Paraguay.

Tenemos muchas consultas y muchas marcas nuevas que se están acercando ahora, con las que estamos llevando conversaciones”, reveló.

“Obviamente, no lo vamos a esconder ni negar, el fichaje tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global, la idea es fortalecer nuestra marca a nivel global“, cerró.

Lee también
Mientras Vidal gana $114 millones al mes, esto le ofrecieron a Tim Payne
Mundial 2026

Mientras Vidal gana $114 millones al mes, esto le ofrecieron a Tim Payne

Tras fichaje en Olimpia: El equipo chileno que enfrentaría Tim Payne en Copa Sudamericana
Chile

Tras fichaje en Olimpia: El equipo chileno que enfrentaría Tim Payne en Copa Sudamericana

Arquero de Cabo Verde supera a Tim Payne como el más viral del Mundial
Mundial 2026

Arquero de Cabo Verde supera a Tim Payne como el más viral del Mundial

Tim Payne lo logra: firma por un gigante de Sudamérica
Mundial 2026

Tim Payne lo logra: firma por un gigante de Sudamérica

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo