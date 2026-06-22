El presidente de Olimpia explicó cómo se dio el fichaje de Tim Payne. Además, fue muy honesto sobre por qué buscaron al jugador del Mundial 2026.

La historia de Tim Payne es una de las más particulares del último tiempo en el fútbol internacional. Pasó de desconocido a uno de los nombres más famosos del Mundial 2026 y, así, logró un inesperado fichaje en Olimpia.

El jugador de Nueva Zelanda competirá en el fútbol paraguayo después de la Copa del Mundo. Ahora, el presidente del Decano, Rodrigo Nogués, contó detalles de cómo se dio esta sorpresiva operación.

“Estábamos siguiendo todo lo que ocurría alrededor de él. Buscamos en Internet quién era su agente, lo encontramos en Transfermarkt, le mandamos un mail y nos respondió en menos de 24 horas.

“Ahí empezamos a hablar con su agencia. Presentar a Olimpia no hace falta, pero sí se lo puso un poco al día de la actualidad del club”, relató, asegurando que “fue un proceso muy rápido y muy fácil”.

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¿Por qué Tim Payne? En Olimpia explican su fichaje

El presidente de Olimpia contó que Tim Payne tendrá una semana de vacaciones después de su participación en el Mundial 2026 y que ahí se incorporará al equipo que disputará el Torneo de Clausura en Paraguay.

“Tenemos muchas consultas y muchas marcas nuevas que se están acercando ahora, con las que estamos llevando conversaciones”, reveló.

“Obviamente, no lo vamos a esconder ni negar, el fichaje tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global, la idea es fortalecer nuestra marca a nivel global“, cerró.