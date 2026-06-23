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De ser titular a borrado de las citaciones: el incierto futuro de Ignacio González en Everton de Viña del Mar

El experimentado portero de 36 años, Ignacio González, estaría viviendo sus últimos días en Viña del Mar. Este martes no fue ni citado ante la UC.

Por Felipe Pavez Farías

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Ignacio González podría dejar Everton
© photosportIgnacio González podría dejar Everton

El fútbol nacional no para. Este martes se disputa una nueva fecha de la Copa Chile y la jornada tendrá como gran atractivo el duelo entre Everton y Universidad Católica por el grupo B. 

El tema es que el duelo en el Estadio Sausalito podría marcar la salida de uno de los jugadores más experimentados en los ruleteros. Lo que tiene relación con el futuro de Ignacio González

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El portero que tiene 211 partidos oficiales en el profesionalismo, venía siendo titular en la campaña del 2026. Pero el cuerpo técnico decidió darle la oportunidad al joven Esteban Kirkman de 23 primaveras. Y desde principio de mayo que comenzó a ser titular, lo que significó que el formado en Colo Colo fuese renegado del arco. 

El complejo momento de Ignacio González en Everton 

A tal punto que en el reciente partido por Copa Chile ante San Luis, González no fue ni convocado. Lo que se vuelve a repetir este martes frente a los cruzados. Decisión que llamó la atención entre los hinchas ya que se esperaba que se le dieran minutos al portero. 

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Es que ahora el Nacho no entró en la citación y en su lugar ingresó el joven Exequiel Bustamante de 18 años y que ya cuenta con convocatorias a la selección chilena. Lo que es una clara señal que se avecina la salida de González de los ruleteros en este mercado. 

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Existen conversaciones abiertas con equipos del fútbol chileno”, informó Quinta Tribuna. “Su salida es inminente”, agregó el periodista Diego Peralta. Por lo que se podrían registrar novedades con el golero de 36 años. 

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