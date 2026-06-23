El cuadro cruzado comienza a definir movimientos para el segundo semestre y un futbolista podría dejar la institución en busca de más minutos en la Primera B.

El mercado de fichajes comienza a tomar movimiento y Universidad Católica ya empieza a definir el futuro de algunos de sus jugadores. Uno de ellos dejaría temporalmente la institución en busca de mayor protagonismo y minutos en la Primera B.

Según reveló el medio PrimeraBChile, durante los últimos días tomó fuerza el posible arribo de Vicente Cárcamo a Unión San Felipe. Sin embargo, desde el cuadro sanfelipeño descartaron esta opción, aunque sí existiría interés por otro futbolista de la escuadra cruzada.

De acuerdo con la información entregada, en las próximas horas podría concretarse un préstamo desde la UC hacia el conjunto de la Región de Valparaíso. Eso sí, el jugador en cuestión no sería Vicente Cárcamo.

El presente de Universidad Católica

La escuadra atraviesa un gran presente en la Liga de Primera, donde actualmente se ubica en el segundo puesto de la tabla con 26 puntos, solo por detrás de Colo Colo, que lidera con 36 unidades.

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A este buen momento en el torneo nacional se suma la destacada campaña internacional de Universidad Católica, que logró clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras una histórica victoria ante Boca Juniors en La Bombonera.

Ahora, la franja deberá enfrentar un nuevo desafío en el certamen continental, ya que se medirá ante Estudiantes de La Plata por la próxima ronda del torneo.

En síntesis