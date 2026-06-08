El portero abordó su retorno en Everton tras una polémica ausencia y reafirmó su compromiso ante un eventual llamado del Cacique.

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Ignacio González volvió a tener una oportunidad en Everton de Viña del Mar y respondió con creces. El arquero fue figura en el triunfo frente a Deportes Limache, aunque de poco sirvió, pues de todas formas el equipo adiestrado por Walter Ribonetto se despidió de la Copa de la Liga.

El clasificado a la semifinal en ese grupo fue O’Higgins de Rancagua. De todas maneras, al Nacho le sirvió para ser titular nuevamente. “Agradecer a toda la gente que pese a todo vino a apoyar, se pegó el pique para acá un día domingo. Agradecidos por el esfuerzo”, dijo el golero en TNT Sports.

González agregó que “es importante seguir en la racha de victorias para ratificar el buen momento. Feliz, no solamente por mí. También por mis compañeros. Puedo nombrar al Gringo (Christopher Barrera), Amaro (León) que es más chico, muchos que no habían tenido minutos y demostraron”.

Ignacio González tuvo una actuación de alto nivel ante Deportes Limache. (Andrés Piña/Photosport).

Fue entonces que el periodista Víctor González le consultó por esa supuesta lesión que había sacado al Nacho de la titularidad. “Siempre estuve a disposición para todos los partidos, se lo comuniqué al ayudante y al cuerpo técnico”, manifestó el golero viñamarino.

“No podría decir más, son cosas que no controlo. Desde el último partido que jugué, contra Cobresal, he estado disponible para todos”, aseguró el arquero formado en las divisiones inferiores de Colo Colo. Justo un club donde suena como fichaje para competir con Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

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Sobre esa posible transferencia también fue interrogado. “Tengo contrato con Everton, estoy muy orgulloso y soy respetuoso. Para mí es un privilegio vestir esta camiseta”, expuso el Nacho González, quien también tiene experiencia en San Luis de Quillota, Palestino y Deportes Copiapó.

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Ignacio González confirma su compromiso con Everton ante posible interés de Colo Colo

Ignacio González sabe que su presente está en Everton de Viña del Mar y ni siquiera un posible llamado de Colo Colo lo altera. “Para mí lo más importante es rendir en la cancha, como pasó hoy”, expuso el golero, quien tiene un duelo con Esteban Kirkman.

Por ahora, el exarquero de ConCon National ha sido el escogido por Ribonetto para custodiar la portería. “Eso es lo importante, generar una linda competencia. Todos los arqueros somos muy unidos. No sólo por Esteban, también por Isaac Eskenazi que le ha tocado remarla. Se tuvo que operar por una enfermedad”, relató González.

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Esteban Kirkman, el titular de Everton para Ribonetto. (Marco Vázquez/Photosport).

“Me acuerdo de todos esos momentos, gente que uno los ve en el día a día y a veces no pueden estar. Voy a aportar desde donde me toque”, sentenció Ignacio González, quien ni siquiera dejó una pizca de puerta abierta para salir del estadio Sausalito.

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