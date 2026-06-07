El mexicano, que llegó esta temporada, se vio involucrado en un confuso episodio en Viña del Mar. El club lo separó del plantel.

Everton sufre un remezón en medio de su lucha por cerrar la primera rueda lo más alto posible. Los Ruleteros hacen noticia luego de que Dieter Villalpando, uno de sus refuerzos para el 2026, protagonizara un polémico accidente de tránsito.

Durante la madrugada del sábado el mexicano de 34 años y que llegó desde el Juárez se vio envuelto en un confuso incidente en las calles de Viña del Mar. Esto, luego de ser acusado de chocar otro vehículo y posteriormente darse a la fuga del lugar.

El hecho, que está en investigación y en manos de las autoridades, generó una inmediata reacción de parte de los Ruleteros. Esto, además de una clara amenaza si es que se logran acreditar los hechos por los que se le apuntan.

Dieter Villalpando y un polémico accidente que le puede costar caro en Everton

En Everton no dejarán pasar ninguna actitud que esté lejos de lo que debe ser un futbolista profesional. Los Ruleteros emitieron un duro comunicado luego de conocerse el accidente de tránsito que protagonizó Dieter Villalpando, al que se la cantaron más que clara.

Dieter Villalpando sufrió un accidente de tránsito que ha generado revuelo en Everton. Foto: Photosport.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el club viñamarino abordó el tema. “Durante la madrugada de hoy, el jugador de nuestro primer equipo Dieter Villalpando se vio involucrado en un accidente de tránsito“.

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En esa misma línea, Everton anunció que Dieter Villalpando será marginado del plantel. “El club se encuentra recabando los antecedentes del caso y, mientras concluye dicho proceso, el jugador no estará disponible para las actividades del primer equipo“.

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De hecho, los Ruleteros se comprometieron a que colaborarán con todo lo que pidan sobre el jugador. “Asimismo, Everton de Viña del Mar se pone a disposición de las autoridades competentes, facilitando todos los antecedentes que sean requeridos”.

“Concluida la recopilación de información y antecedentes, el club adoptará las decisiones que correspondan, de acuerdo a la normativa y principios que guían nuestra institución“, sentenciaron.

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Dieter Villalpando por ahora se mantiene al margen en Everton y la justicia investiga el accidente en el que se vio involucrado. El mediocampista espera por la decisión sobre el caso y así aclarar un episodio del que hay muchas dudas.

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Los números de Dieter Villalpando en Everton

En su paso por Everton, Dieter Villalpando ha logrado disputar un total de 9 partidos oficiales. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 570 minutos dentro del campo de juego.

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En resumen, Villalpando y Everton