El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 14 de la Liga de Primera 2026

Este viernes comienza la Fecha 14 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

Programación Fecha 14 Liga de Primera.
Una nueva fecha de la Liga de Primera comienza este viernes en el norte con Cobresal recibiendo a Ñublense en El Salvador. Más tarde será el turno de Universidad de Concepción ante Unión La Calera.

El sábado tendrá partidos importantes en la parte alta y media de la tabla. Colo Colo visitará a Deportes La Serena en La Portada, mientras Universidad de Chile buscará celebrar sus 99 años con un triunfo frente a Deportes Concepción en el Estadio Nacional.

El domingo seguirá la acción con Universidad Católica viajando a Talcahuano para medirse ante Huachipato. El cierre del fin de semana quedará en manos de Palestino y Audax Italiano, que animarán una nueva edición del tradicional clásico de colonias en La Cisterna.

Programación Fecha 14 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

El partido que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir este 2026 de forma gratuita un partido por jornada será Canal 13 y en la Fecha 14 del torneo nacional el duelo será este sábado 30 de mayo, transmitirá el duelo entre O’Higgins vs. Everton, a partir de las 17:30 horas en el Estadio Codelco, El Teniente.

La señal de TV en este caso será Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

  • VTR: 56 (SD)
  • Claro: 92 (SD) – 592 (HD)
  • Movistar: 601 (SD)
  • VTR: 781 (HD)
  • Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)
Colo Colo lidera la tabla de posiciones con 30 puntos – Photosport

Programación Fecha 14 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 29 DE MAYO

  • Cobresal vs. Ñublense – 18:00 horas, Estadio El Cobre.
  • Universidad de Concepción vs. Unión La Calera – 20:30 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.
SÁBADO 30 DE MAYO

  • Deportes La Serena vs. Colo-Colo – 15:00 horas, Estadio La Portada.
  • Universidad de Chile vs. Deportes Concepción – 17:30 horas, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

DOMINGO 31 DE MAYO

  • Deportes Limache vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
  • Huachipato vs. Universidad Católica – 15:00 horas, Estadio Huachipato.
  • O’Higgins vs. Everton – 17:30 horas, Estadio Codelco El Teniente.
  • Palestino vs. Audax Italiano – 20:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.

En resumen…

  • El partido gratis por televisión abierta (Canal 13) será O’Higgins vs. Everton Viña del Mar.
  • Se jugará el sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente.
