La Polla Chilena de Beneficencia realizó este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5447, cuyo pozo acumulado se repartió entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Resultados Loto 5447

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganadores en la categoría del Loto de 6 aciertos. De todas formas, te dejamos el detalle del sorteo y los diferentes premios.

Números ganadores: 7, 14, 15, 21, 27, 28 y comodín 2.

ver también Resultados Loto hoy martes 30 de junio: Sorteo 5445 reparte $3.800 millones de pozo acumulado

¿Cómo jugar Loto?