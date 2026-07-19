La Polla Chilena de Beneficencia realizará este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5453, cuyo pozo acumulado se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto domingo 19 de julio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $3.250 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $180 millones

Recargado: $480 millones

Revancha: $700 millones

Desquite: $330 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto martes 14 de julio: Números ganadores sorteo 5451

¿Cómo jugar Loto?