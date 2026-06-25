Los albos debutaron con el pie derecho en Copa Chile y esperan repetir la hazaña contra el Capo de Provincia.

Colo Colo vuelve a la acción por Copa Chile este jueves, esta vez de local, recibiendo a O’Higgins en el Estadio Monumental, para zanjar el partido pendiente en la primera fecha del torneo.

Los albos buscarán mantener el impulso tras el triunfo por 3-0 sobre Deportes Recoleta, mientras que los rancagüinos llegan motivados luego del empate 1-1 frente a Unión Española en El Teniente.

Colo Colo debutó con una victoria 2-0 ante Recoleta en Copa Chile – Photosport

¿Dónde ver Colo Colo vs. O’Higgins EN VIVO?

Colo Colo vs. O’Higgins juegan este jueves 25 de junio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Monumental, en el marco de los partidos pendientes en fecha 1 de la Copa Chile.

El partido entre Albos y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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Probable formación Colo Colo vs. O’Higgins

La oncena titular sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Tabla de posiciones Copa Chile

En resumen…