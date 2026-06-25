Colo Colo vuelve a la acción por Copa Chile este jueves, esta vez de local, recibiendo a O’Higgins en el Estadio Monumental, para zanjar el partido pendiente en la primera fecha del torneo.
Los albos buscarán mantener el impulso tras el triunfo por 3-0 sobre Deportes Recoleta, mientras que los rancagüinos llegan motivados luego del empate 1-1 frente a Unión Española en El Teniente.
Colo Colo debutó con una victoria 2-0 ante Recoleta en Copa Chile – Photosport
¿Dónde ver Colo Colo vs. O’Higgins EN VIVO?
Colo Colo vs. O’Higgins juegan este jueves 25 de junio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Monumental, en el marco de los partidos pendientes en fecha 1 de la Copa Chile.
El partido entre Albos y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 36 (HD)
ver también
Tribunal de Disciplina explica por qué Javier Correa fue sancionado y otros no: “Hay una confusión”
Probable formación Colo Colo vs. O’Higgins
La oncena titular sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.
Tabla de posiciones Copa Chile
En resumen…
- Colo Colo enfrenta a O’Higgins por Copa Chile este jueves 25 de junio.
- Los albos recibirán al Capo de Provincia desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo este encuentro.