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Copa Chile

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. O’Higgins en la Copa Chile 2026

Los albos debutaron con el pie derecho en Copa Chile y esperan repetir la hazaña contra el Capo de Provincia.

Por Franccesca Arnechino

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O’Higgins vs Colo Colo, Fecha 17 Liga de Primera 2025.
© PhotosportO’Higgins vs Colo Colo, Fecha 17 Liga de Primera 2025.

Colo Colo vuelve a la acción por Copa Chile este jueves, esta vez de local, recibiendo a O’Higgins en el Estadio Monumental, para zanjar el partido pendiente en la primera fecha del torneo.

Los albos buscarán mantener el impulso tras el triunfo por 3-0 sobre Deportes Recoleta, mientras que los rancagüinos llegan motivados luego del empate 1-1 frente a Unión Española en El Teniente.

Colo Colo debutó con una victoria 2-0 ante Recoleta en Copa Chile – Photosport

Colo Colo debutó con una victoria 2-0 ante Recoleta en Copa Chile – Photosport

¿Dónde ver Colo Colo vs. O’Higgins EN VIVO?

Colo Colo vs. O’Higgins juegan este jueves 25 de junio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Monumental, en el marco de los partidos pendientes en fecha 1 de la Copa Chile.

El partido entre Albos y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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Probable formación Colo Colo vs. O’Higgins

La oncena titular sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Tabla de posiciones Copa Chile

En resumen…

  • Colo Colo enfrenta a O’Higgins por Copa Chile este jueves 25 de junio.
  • Los albos recibirán al Capo de Provincia desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo este encuentro.
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