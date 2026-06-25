Colo Colo vuelve a la cancha este jueves 25 de junio para enfrentar a O'Higgins en la Copa Chile. Esta es la lista de citados albos.

Colo Colo sigue su camino en la Copa Chile. Después de su debut con goleada contra Deportes Recoleta, el Cacique vuelve a la cancha este jueves 25 de junio y ahora enfrenta a O’Higgins.

Fernando Ortiz ya definió la citación para verse las caras con el Capo de Provincia. Javier Correa es la gran baja: ni siquiera irá a la banca por una sobrecarga muscular informada en el parte médico.

Otro que no aparece en la citación es Claudio Aquino. El volante todavía no entrena normal tras una lesión en la rodilla y se pierde un nuevo partido con el Cacique, dejando en duda lo que será su segundo semestre.

Quienes sí están en el listado son los jóvenes que ya aparecieron en la primera fecha: Yastin Cuevas, Rodrigo Catalán y el joven Felipe Raipán, que con 16 años vuelve a ser considerado por Ortiz.

Felipe Raipán se gana otra citación en Colo Colo | Photosport

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La formación de Colo Colo contra O’Higgins en la Copa Chile

En cuanto a la formación para este partido contra O’Higgins, el DT prepara dos cambios: salen Erick Wiemberg y Álvaro Madrid, titulares contra Recoleta, e ingresan Diego Ulloa y Leandro Hernández.

La formación de Colo Colo será con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán.