Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Felipe Raipán cumple pedido de Tano Ortiz en Colo Colo y le anota doblete a la U

El delantero de los albos fue figura en la clasificación del Cacique a la final de la categoría Sub 16 ante el archirrival.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Felipe Raipán fue clave en la Sub 16 de Colo Colo.
© Colo ColoFelipe Raipán fue clave en la Sub 16 de Colo Colo.

Colo Colo celebra un nuevo hallazgo en sus divisiones menores, porque el delantero Felipe Raipán poco a poco está mostrando su calidad y a los 16 años ya anotó su primer gol en el equipo absoluto del Cacique.

El oriundo de Pucón viene de marcarle a O’Higgins en la Copa Chile, situación que le valió los elogios de Fernando Ortiz, quien le paso le puso una meta alta en su categoría, la Sub 16.

En el caso de Felipe hoy en día él tiene que bajar a su categoría el día sábado (hoy) y jugar una semifinal y nos tiene que pasar a la final. Entonces, si él no hace el trabajo adecuado el día sábado sabe que se va a quedar ahí, esperando una nueva oportunidad”, le advirtió el argentino al joven goleador.

Fernando Ortiz le mete una presión brutal a Felipe Raipán en Colo Colo: “Nos tiene que pasar a la final”

ver también

Fernando Ortiz le mete una presión brutal a Felipe Raipán en Colo Colo: “Nos tiene que pasar a la final”

Felipe Raipán cumple con un doblete en Colo Colo ante la U

La presión que le puso el Tano Ortiz a Felipe Raipán sirvió, puesto que el delantero fue la figura en la victoria por 2-0 de Colo Colo en la semifinal de la categoría Sub 16 frente a Universidad de Chile.

Raipán aprovechó la experiencia que está sumando en al primer equipo albo y lo traspasó a su división, puesto que este sábado se anotó con un doblete en la victoria de su conjunto en la cancha 2 del Monumental en el Superclásico.

De ídolo a compañero: Felipe Raipán y Arturo Vidal replican icónica foto en Colo Colo

ver también

De ídolo a compañero: Felipe Raipán y Arturo Vidal replican icónica foto en Colo Colo

Colo Colo Sub 16 clasificó a la final de su serie y espera rival, el cual saldrá del ganador del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano.

Ahora, el que tiene que cumplir su palabra es Fernando Ortiz y debería citar a Felipe Raipán para el partido de Colo Colo de este lunes ante Unión Española por la Copa Chile.

Los goles de Felipe Raipán en Colo Colo ante la U

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Santiago Tapia, el arquero del futuro de Colo Colo se luce imitando a Claudio Bravo y atajó 3 penales

ver también

Santiago Tapia, el arquero del futuro de Colo Colo se luce imitando a Claudio Bravo y atajó 3 penales

Lee también
Ortiz le mete una presión brutal a Felipe Raipán en Colo Colo
Colo Colo

Ortiz le mete una presión brutal a Felipe Raipán en Colo Colo

La jugada que respalda la decisión de Ortiz para traer otro arquero
Colo Colo

La jugada que respalda la decisión de Ortiz para traer otro arquero

Ortiz se convierte en ejemplo para técnicos en Chile: "No tiene temor"
Colo Colo

Ortiz se convierte en ejemplo para técnicos en Chile: "No tiene temor"

Ortiz entrega la fórmula para que Raipán no se maree en Colo Colo
Colo Colo

Ortiz entrega la fórmula para que Raipán no se maree en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo