El delantero de los albos fue figura en la clasificación del Cacique a la final de la categoría Sub 16 ante el archirrival.

Colo Colo celebra un nuevo hallazgo en sus divisiones menores, porque el delantero Felipe Raipán poco a poco está mostrando su calidad y a los 16 años ya anotó su primer gol en el equipo absoluto del Cacique.

El oriundo de Pucón viene de marcarle a O’Higgins en la Copa Chile, situación que le valió los elogios de Fernando Ortiz, quien le paso le puso una meta alta en su categoría, la Sub 16.

“En el caso de Felipe hoy en día él tiene que bajar a su categoría el día sábado (hoy) y jugar una semifinal y nos tiene que pasar a la final. Entonces, si él no hace el trabajo adecuado el día sábado sabe que se va a quedar ahí, esperando una nueva oportunidad”, le advirtió el argentino al joven goleador.

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Felipe Raipán cumple con un doblete en Colo Colo ante la U

La presión que le puso el Tano Ortiz a Felipe Raipán sirvió, puesto que el delantero fue la figura en la victoria por 2-0 de Colo Colo en la semifinal de la categoría Sub 16 frente a Universidad de Chile.

Raipán aprovechó la experiencia que está sumando en al primer equipo albo y lo traspasó a su división, puesto que este sábado se anotó con un doblete en la victoria de su conjunto en la cancha 2 del Monumental en el Superclásico.

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Colo Colo Sub 16 clasificó a la final de su serie y espera rival, el cual saldrá del ganador del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano.

Ahora, el que tiene que cumplir su palabra es Fernando Ortiz y debería citar a Felipe Raipán para el partido de Colo Colo de este lunes ante Unión Española por la Copa Chile.

Los goles de Felipe Raipán en Colo Colo ante la U

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