La cartelera tendrá como combate estelar el choque entre Mateusz Gamrot y Quillan Salkilld, además de un atractivo duelo entre Amanda Lemos y Alexia Thainara en el peso paja femenino.

La espera está por terminar para los fanáticos de las artes marciales mixtas. UFC volverá a Las Vegas con una nueva edición de UFC Fight Night, una velada que promete grandes emociones y que tendrá como combate estelar un esperado choque entre dos de los mejores pesos ligeros de la compañía.

El polaco Mateusz Gamrot, número 8 del ranking de la división, se enfrentará al australiano Quillan Salkilld, actual número 12, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos peleadores dentro de una de las categorías más competitivas de la UFC.

La cartelera también contará con otro atractivo enfrentamiento, donde la brasileña Amanda Lemos, número 8 del ranking de peso paja femenino, medirá fuerzas ante su compatriota Alexia Thainara, quien busca ingresar al grupo de las mejores exponentes de la división.

¿Dónde ver UFC Fight Night: Gamrot vs. Salkilld?

La esperada pelea se realizará el sábado 8 de agosto en el Meta APEX de Las Vegas. La jornada comenzará con las peleas preliminares a las 17:00 horas ET (14:00 PT), mientras que la cartelera principal arrancará a las 20:00 horas ET (17:00 PT). Todos los combates estarán disponibles en vivo a través de Paramount+.

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En el combate principal, Gamrot (26-4-1 NC) buscará sumar su segunda victoria consecutiva y volver a posicionarse como candidato dentro de la división de peso ligero.

El especialista en lucha llega con triunfos destacados ante nombres como Diego Ferreira y Scott Holtzman, y ahora intentará frenar el ascenso de Salkilld.

Mateusz Gamrot es una de las figuras de la UFC/Getty Images)

Por su parte, el australiano Quillan Salkilld (12-1) llega invicto en sus últimos 12 combates y disputará su primer evento principal en UFC.

Tras destacar en Dana White’s Contender Series, el peleador de Perth buscará dar el gran salto ante el rival más exigente de su carrera y acercarse a una futura oportunidad por el título.

Salkilld busca mantener su invicto. (Photo by Elsa/Getty Images)

En la pelea coestelar, Amanda Lemos (15-6-1) intentará recuperar terreno luego de haber disputado una pelea por el campeonato de peso paja femenino, mientras que Alexia Thainara (14-1) llega con una racha de 12 victorias consecutivas y la ilusión de meterse entre las mejores de la categoría.

Las otras peleas en cartelera

Además, la cartelera contará con varios combates destacados, incluyendo enfrentamientos en las divisiones wélter, mosca femenino, pesado, pluma, ligero y semipesado, con la presencia de varios talentos surgidos desde Dana White’s Contender Series.