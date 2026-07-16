“Me secan la nuca”: La hilarante broma de Chiqui Tapia a Lionel Messi en plena entrevista

Tras la clasificación a la final del Mundial, el Presidente de la AFA salió con insólita declaración y desató los cuestionamientos

La selección de Argentina logró una nueva hazaña en el Mundial 2026. Ahora logró remontar el marcador en contra ante Inglaterra y en una ráfaga, se puso 2-1 y selló su pasaje a la final.

Con los golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la albiceleste logró un triunfo épico y se mete en la definición ante España.

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Presentación donde Lionel Messi lideró al equipo y con dos asistencias suyas, permitió la hazaña en el Estadio de Atlanta. “La verdad que es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas”, reconoció el “10” en conversación con TyC Sports.

“Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores”, agregó el capitán de la albiceleste emocionado por lo conseguido en este Mundial.

La bizarra broma de Chiqui Tapia a Lionel Messi: fue en plena entrevista

Pero el momento bizarro de la jornada se registró tras el pitazo final. Cuando Lionel Messi ya realizaba una de sus últimas entrevistas con la señal trasandina, apareció Claudio “Chiqui” Tapia con una hilarante broma.

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Es que pasando por alto la investigación del FBI a la AFA y todo tipo de cuestionamientos, el dirigente se coló en la entrevista y en plena transmisión en vivo.

“Mira Lio, me secan la nuca”, comentó Chiqui Tapia que se retiró entre risas y con la pelota del partido. Frase en clara alusión al video que se captó meses atrás donde un integrante de la AFA solo tenía ese cargo, y evitar que el Presidente tuviese transpiración en su cuerpo. Pero también se tomó como una ironía para aquellos detractores de su mandato.

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“Es un montón”, declaró el periodista de TyC Sports sorprendido por la intervención. Mientras que Messi solo atinó a sonreír.

Pero está aparición solo desató nuevas críticas contra la gestión de Chiqui Tapia. Especialmente porque no se ha referido a la investigación a su gestión. Incluso se apuntó al secretario Luciano Nakis, quien participó de la broma y que es presidente del equipo Deportivo Armenio del ascenso.

En resumen:

Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final del Mundial 2026.

El capitán Lionel Messi lideró el triunfo con dos asistencias en el Estadio de Atlanta.

El dirigente Chiqui Tapia interrumpió la entrevista en vivo de Messi con una broma y que hizo alusión a polémico apodo.