Luego de que varios la quisieran, fue Guillermo Maripán quien se quedó con el tesoro del astro; la dirigencia de Milad también se sumó.

La selección chilena perdió por 2-1 en el amistoso jugado el sábado ante la selección de Portugal, donde el foco estaba puesto en la figura de Cristiano Ronaldo.

Es más, antes del partido, jugadores como Lucas Cepeda hablaron de la posibilidad de cambiar la polera con el astro mundial del fútbol, lo que finalmente logró otro compañero.

Esto, porque se supo quién fue el afortunado que se quedó con la camiseta que usó 45 minutos el ex Real Madrid, que guardó como un tesoro para su museo: Guillermo Maripán.

Cristiano Ronaldo fue la gran figura de Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

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Guillermo Maripán y la relación con Cristiano Ronaldo

Fue el diario La Tercera quien profundizó sobre el rastro de la camiseta de Cristiano Ronaldo tras el amistoso con la Roja, donde cuentan detalles sobre la polera más deseada.

“Sin embargo, el intercambio que imaginaba Cepeda terminó quedando en manos de otro futbolista chileno. El único jugador de la Roja que logró conseguir la casaca que usó Cristiano Ronaldo en el partido fue Guillermo Maripán“, explican.

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“El defensor del Torino y el Bicho se relacionan ya que comparten al mismo fisioterapeuta: el español Joaquín Juan, un afamado especialista con el que buscan mejorar su condición física. Esa cercanía facilitó el encuentro una vez terminado el compromiso”, detallan.

Guillermo Maripán ocupó una inédita amistad con Cristiano Ronaldo. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

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La dirigencia de Milad de fue con regalo de CR7

Pero no fue el único que se quedó con una camiseta de Cristiano Ronaldo, porque aseguran que Pablo Milad y parte de su dirigencia también se llevaron un regalo y hasta firmado.

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“En Portugal estuvieron presentes Pablo Milad, presidente de la ANFP, además del secretario general Jorge Yunge, junto a Andrés Sánchez, Luis Faúndez y Andrés Alvarado. Tras el partido, todos, menos el timonel del fútbol chileno, consiguieron fotografiarse con Cristiano Ronaldo. Además, recibieron una camiseta autografiada por el atacante del Al Nassr, uno de los recuerdos más cotizados de la visita chilena a Europa. Lo andaban exhibiendo como un trofeo en el mismo reducto deportivo”, destacaron.

Eso sí, en esta oportunidad no fue un intercambio de regalos: “Pese a ese obsequio, no hubo un intercambio a favor de CR7. Nada quedó en manos del portugués. Hizo el regalo, pero no recibió la camiseta de Chile”.

Revisa el compacto del partido de la Roja:

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