Colombia busca avanzar a la clasificación ante los congoleños, que ya dieron la sorpresa empatando con Portugal.

Este martes Colombia tiene un partido clave ante República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, con la posibilidad de acercarse a los dieciseisavos de final.

Los cafeteros llegan en un gran momento tras derrotar por 3-1 a Uzbekistán en su debut, mientras que los africanos sorprendieron al rescatar un empate 1-1 frente a Portugal, resultado que dejó abierta la lucha en la zona.

En Jugabet un triunfo de los cafeteros paga 1.60 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 10.600. El empate paga 4.10 y la victoria de Congo 6.69.

Campaz marcó el doblete en el 3-1 de Colombia frente a Uzbekistán – Getty

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo?

Colombia se enfrenta a República del Congo este martes 23 de junio, desde las 22:00 hrs de Chile , en el Estadio Chivas, Guadalajara, por el grupo K de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

ver también Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo K del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Colombia

Congo

Portugal

Uzbekistán

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En resumen…