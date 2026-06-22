“Me decían vende humo”: La potente reflexión de Fernando Ortiz sobre las críticas más crueles en Colo Colo

El adiestrador trasandino comentó que logró darle vuelta al mal rendimiento gracias al apoyo y confianza del plantel albo.

Fernando Ortiz mostró su lado más humano y habló sobre los difíciles momentos que ha tenido que enfrentar en Colo Colo. Lo que incluso ha significado sufrir ciertos comentarios que ponen en duda su profesionalismo.

“Yo no leo nada, pero mi conserje me cuenta todo. Sé que me han matado y acá también jajá”, confesó de entrada en TNT Sports. Es que el DT trasandino se tomó en buena onda las críticas tanto de periodistas como de hinchas.

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“Me van a criticar, cuestionar y todo lo que requiere estar en está posición. Yo me baso en trabajo, y el resto es parte del juego”, aseguró haciendo mención al complicado cierre del 2025 y el duro traspié al inicial la temporada 2026.

Por lo mismo recalcó que se muestra tal como es y no tiene que aparentan. Incluso cuando lo cuestionan por sus dichos. “Estoy en el mejor club de un país y cuando lo decía me decían vende humo. Pero es una realidad, es lo que creo”, aseguró.

Ortiz recalcó que ahora se vendrá una segunda rueda más complicada para Colo Colo

Los cambios de Fernando Ortiz en Colo Colo

Pero más allá de los comentarios, el “Tano” confesó que escuchó las críticas y cambio el chip en Colo Colo. Lo que le permitió encontrar el equipo ideal y hoy ser puntero en la Liga de Primera.

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“Tuve que modificar el sistema. No es el preferido mío. Pero si seguía con mi idea me iba a la tercera o cuarta fecha. Pero los jugadores me han acompañado en las locuras”, confesó en la señal de TNT Sports.

“Hoy la mayoría juega en una posición diferente. Diego Ulloa es un caso a destacar, que aprendió a no hacer todo lineal y hoy hace diagonales hacia el arco rival”, agradeció sobre el respaldo de sus pupilos en el Cacique.