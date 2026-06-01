El joven Camilo Orellana se estrenó a un mes y medio de cumplir 17 años y tiene el ejemplo de AS10, aunque quiere seguir su propio camino y lo dejó clarísimo.

Cobreloa consiguió una victoria que lo mantiene al tope de la tabla de posiciones en la Primera B. Fue un 2-0 ante el complicadísimo Rangers, que continúa como colista de la tabla de posiciones con apenas tres puntos al cabo de 14 encuentros. Ni siquiera el arribo de Ivo Basay cambió la dinámica de los Piducanos.

Un doblete de Álvaro Delgado inclinó la balanza a favor de los pupilos de César Bravo, quien tenía una sorpresa preparada para un promisorio atacante de las juveniles loínas: Camilo Orellana, quien a falta de 10 minutos para el final reemplazó al argentino Facundo Velazco.

“Fue soñado. Quería debutar antes de los 17 años y dios me lo cumplió. Me dijo que cuando no tuviéramos la pelota, bajara con el contención. Eso no más”, contó Orellana al programa Zona de Gigantes sobre esta ocasión especial y las indicaciones que le dio el DT naranja.

Camilo Orellana y el inolvidable momento del ingreso. (Captura TNT Sports).

También le pusieron el caso de Alexis Sánchez, quien también tuvo un estreno muy prematuro en los Zorros del Desierto. “Me dijeron que él debutó, pero yo quería debutar por mí lo antes posible para tener una buena carrera”, manifestó con mucha ambición Orellana.

Alexis Sánchez en acción frente a Huachipato. (Photosport).

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Sabe que en la institución hay mucha confianza en los jóvenes. “Por eso nos suben y nos preparan para no depender solamente de los grandes”, apuntó el atacante nacido el 16 de julio de 2007. En poco más de un mes, cumplirá 17 años y pudo estrenarse con un gol. Pero no atinó en la puntería. “Cabeceé mal”, reconoció.

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Camilo Orellana, el nuevo debutante en la Primera B: “Cobreloa es el cuarto grande”

Para este joven promisorio atacante de Cobreloa, este paso en la Primera B es muy valioso. Sabe que los naranjas son una institución poderosa en el país. “Es el cuarto grande”, resumió Camilo Orellana, siempre en esa charla con la radio El Loa.

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“Desde chico que estoy acá, llegué de Santiago y en cinco meses me subieron”, agregó Orellana, quien genera muchas expectativas en el staff técnico de Bravo. Fue su tercer partido citado, aunque en los primeros dos sólo estuvo en el banco de suplentes.

Pero no ingresó. Aunque sí saboreó el estreno contra los Piducanos. Con un mensaje de su círculo íntimo que ha calado profundo. “Mi familia me pide que me fije en el deporte. Solamente eso. Les doy las gracias a la gente por apoyar a un chico de 16 años y esa confianza increíble que tienen en los juveniles”, sentenció Camilo Orellana.

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Cobreloa es líder en la tabla de la Primera B 2026 con 28 puntos en 14 partidos.