El refuerzo de los albos contó detalles de su vida, como sus gustos musicales y que es un buen asador. ¿Lo mejor? El nombre de su perro.

Santiago Mele se transformará en el nuevo arquero de Colo Colo en la ventana de invierno del mercado de fichajes, siendo una de las tareas que el técnico Fernando Ortiz pidió a la dirigencia.

El uruguayo tendrá un rol protagónico para el segundo semestre en el estadio Monumental, donde los hinchas se han metido a ver detalles de la vida de su nuevo portero.

Tanto así, que en Monterrey le hicieron un video con las cosas que no sabían de Santiago Mele y algunas dejaron buenas impresiones, como el nombre de su querido perro: Brócoli.

Este es el perro Brócoli que acompaña a Santiago Melle.

ver también Mele trae problemas a Colo Colo: obligado a sacar un extranjero para la segunda rueda del 2026

La historia del perro Brócoli que ladrará en Colo Colo

Santiago Mele abrió su intimidad para contar de su vida, como el gusto musical que llevará a Colo Colo, de cosas que también aprendió en Barranquilla: “Me gusta tocar la conga y un poco de salsa que es de Colombia y también la plena uruguaya que tiene un ritmo particular”.

Fue en conversación con las redes sociales del Monterrey donde contó de su divertida vida, junto a su esposa que lo acompaña: “Soy buen asador, soy un uruguayo, el asado de tira es buenísimo, la entraña pero lo que tenga carne va”, destaca Santi, como le gusta que le digan.

Aunque lo mejor y lo que se quedaron los hinchas fue con el nombre de su querido perro, quien lo acompañará en Santiago cuando arribe para firmar como refuerzo.

“Tengo un perro que se llama Brócoli, nos encantó el nombre con mi mujer, es cruza, adoptado”, remató.

Mira el video: